Kostelić predstavio film "Sloboda", novi proizvod pustolovnog mu duha

Kako osoba od velikog broja interesa, čijim venama teče krv pustolova, Ivica Kostelić sinoć je predstavio javnosti svoj dokumentaristički uradak "Freedom" kojeg je producirao u suradnji s Nikolom Klačinskim. A ovaj 11-minutni film govori o osjećaju slobode kakvog možete steći na slobodnom skijanju o čemu svjedoči i nekolicina njegovih gostiju u filmu među kojima je najpoznatije skijaško ime Amerikanac Daron Rahlves, nekad vrstan brzinac sa svjetskim zlatom u superveleslalomu i svjetskim srebrom u spustu.

A svi oni pričali su kako doživljavaju slobodu na skijama a po Ivici najbolje se izrazio Akira Sasaki, njegov nekadašnji slalomski rival:

- Za razliku od Europljana koji pokušavaju sve objasniti, Sasaki je tipično japanski kazao da je sloboda ono nešto što on mora i nadalje istraživati.

A sa svojim timom Ivica je istraživao čari slobodnog skijanja u Obertauernu. A riječ je o najznasnježenijem austrijskom skijaškom resortu kojeg je Zagrepčanima predstavila šefica tamošnje Turističke zajednice Mona Maier. A da je doista riječ o posebnoj destinaciji govori i njihov običaj nazvan "gamsleiten kriterium" u kojem svake godine 1200 sudionika kopa po snijegu ne bi li pronašli škrinjicu s blagom. Zapravo, pronađu ih oni više ali samo u jednoj bude ključ od novog BMW-a.

No, Ivica je, vjerujemo, uspio pronaći ključ od srca žitelja Obertauerna jer ovaj njegov filmaški izlet izvrsna je reklama za ovu skijašku destinaciju. U to ime Mona Maier i njeni suradnici stigli su na premijeru s manjom škrinjom punom snijega iz posve zasniježenog Obertauerna pa je u Kaptol Boutique kinu bilo i grudanja.

Kada je, nakon premijere dokumentarca punog kadrova od kojih zastaje dah, došlo vrijeme za pitanja iz publike, među najaktivnijim je bio Ivičin stariji sin, 11-godišnji Ivan, kojeg je zanimalo je li se za vrijeme snimanja kadrova netko ozlijedio.

- Ne nitko se nije ozlijedio jer smo svi bili dobro zagrijani. Naime, za najveći liniju spuštanja koja traje minutu i pol penjali smo se s opremom šest sati.

Podržati Ivicu stigli su i ostali članovi obitelji, mama Marica, tata Ante, sestra Janica te supruga Elin zajedno s blizankama Janom i Katom. Nedostajao je samo devetogodišnji Leon koji svoju nogometni trening nikako nije želi propustiti.

Velika većina nazočnih premijeri bila je oduševljena kadrovima ali i zadivljena strminama po kojoj se Ivica spuštao no kada je on u pitanju pustolovine nisu ništa novo. No, svojevrsna je pustolovina bila i to što se upustio u snimanje ovakva filma za kojeg je i sam rekao:

- Naš proračun je bio ograničen pa neka ovo bude neka vrsta mamca za neku jaku produkcijsku kuću da snimi "Freedom 2".

Snažan dojam film je ostavio i na našu najbolju skijašicu Zrinku Ljutić koja je ovako zborila o samom pojmu slobodnog skijanja, po dubokom snijegu, onog bez reguliranih pravila.

- Skijati u dubokom snijegu najbolji je osjećaj u skijanju a ja sam odrastala uz dosta skijanja u šumi. Nažalost, sada više nemam vremena za slobodno skijanje. No, dan prije utrke u Courchevelu, gdje sam pobijedila s velikom prednošću, napadala je velika količina snijega pa sam otišla na "free ride". U jednom trenutku mi se činilo da sam se izgubila, no na koncu sam ipak pronašla put. Ti trenuci vratili su me u djetinjstvo.