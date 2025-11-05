Janica Kostelić pojavila se u javnosti s muškarcem kojeg vješto skriva. Evo tko je tajanstvena osoba

Najuspješnija hrvatska sportašica svih vremena, Janica Kostelić (43), pojavila se na zagrebačkoj premijeri kratkometražnog filma Freedom svog brata Ivice Kostelića (45) u svom prepoznatljivom, diskretnom stilu. Iako se nije fotografirala niti davala izjave ispred kamere, snimljena je u publici kako bodri brata zajedno s ostalim članovima obitelji, a najviše pažnje privukao je njezin partner Ivica pored kojeg je sjedila za vrijeme trajanja filma.

Foto: Marko Šeper/Pixsell, screenshot videa

Hrvatska Snježna Kraljica poznata je po tome što već godinama izbjegava medijsku pozornost, ostala je daleko od reflektora, ali je prisustvom jasno dala podršku bratu na njegovu novom filmskom projektu. U publici je sjedila uz partnera Ivicu i šogoricu Elin Kostelić.

Podsjetimo, Janica i njezin partner u rujnu prošle godine dobili su dijete, a vijest o trudnoći isplivala je u javnost tek prošlog ljeta. Kao i uvijek, bivša skijašica o privatnom životu nije davala nikakve izjave, a poznato je da je u siječnju 2019. godine rodila sina Oskara.

Samozatajni par posljednji put viđen je početkom kolovoza u Veloj Luci, gdje je Janičin partner, inače ronilac, sudjelovao u čišćenju jadranskog podmorja nakon manifestacije "Trag u beskraju".