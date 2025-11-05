Janica Kostelić pojavila se u javnosti s muškarcem kojeg vješto skriva. Evo tko je tajanstvena osoba

Najuspješnija hrvatska sportašica svih vremena, Janica Kostelić (43), pojavila se na zagrebačkoj premijeri kratkometražnog filma Freedom svog brata Ivice Kostelića (45) u svom prepoznatljivom, diskretnom stilu. Iako se nije fotografirala niti davala izjave ispred kamere, snimljena je u publici kako bodri brata zajedno s ostalim članovima obitelji, a najviše pažnje privukao je njezin partner Ivica pored kojeg je sjedila za vrijeme trajanja filma.
Podsjetimo, Janica i njezin partner u rujnu prošle godine dobili su dijete, a vijest o trudnoći isplivala je u javnost tek prošlog ljeta. Kao i uvijek, bivša skijašica o privatnom životu nije davala nikakve izjave, a poznato je da je u siječnju 2019. godine rodila sina Oskara.
Samozatajni par posljednji put viđen je početkom kolovoza u Veloj Luci, gdje je Janičin partner, inače ronilac, sudjelovao u čišćenju jadranskog podmorja nakon manifestacije "Trag u beskraju".
Ostavite ženu na miru. Ako ne želi stavljati svoj privatni život na sva zvona, tko ste vi da lešinarite?