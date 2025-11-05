Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
BREAKING
PRATITE UŽIVO Rijeke ljudi došle odati počast Nicolieru
Emotivno u Vukovaru: Majka Jean-Michela poklonila se lijesu
FOTO Na posljednji ispraćaj heroju Jean-Michelu Nicolieru stigli Thompson i Zlatko Dalić
FOTO Tisuće ljudi došlo se pokloniti Jean-Michelu Nicolieru: Pogledajte prizore iz Vukovara
Poslušaj
Prijavi grešku
PRVI PUT

Janica Kostelić pojavila se u javnosti s muškarcem kojeg vješto skriva. Evo tko je tajanstvena osoba

Zagreb: Najavljena nova sezona društveno odgovornog projekta "Sat za nas"
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/20
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.11.2025.
u 16:13

Iako se nije fotografirala niti davala izjave ispred kamere, snimljena je u publici kako bodri brata zajedno s ostalim članovima obitelji, a najviše pažnje privukao je njezin partner Ivica pored kojeg je sjedila za vrijeme trajanja filma.

Najuspješnija hrvatska sportašica svih vremena, Janica Kostelić (43), pojavila se na zagrebačkoj premijeri kratkometražnog filma Freedom svog brata Ivice Kostelića (45) u svom prepoznatljivom, diskretnom stilu. Iako se nije fotografirala niti davala izjave ispred kamere, snimljena je u publici kako bodri brata zajedno s ostalim članovima obitelji, a najviše pažnje privukao je njezin partner Ivica pored kojeg je sjedila za vrijeme trajanja filma. 

Foto: Marko Šeper/Pixsell, screenshot videa
Hrvatska Snježna Kraljica poznata je po tome što već godinama izbjegava medijsku pozornost, ostala je daleko od reflektora, ali je prisustvom jasno dala podršku bratu na njegovu novom filmskom projektu. U publici je sjedila uz partnera Ivicu i šogoricu Elin Kostelić.

Podsjetimo, Janica i njezin partner u rujnu prošle godine dobili su dijete, a vijest o trudnoći isplivala je u javnost tek prošlog ljeta. Kao i uvijek, bivša skijašica o privatnom životu nije davala nikakve izjave, a poznato je da je u siječnju 2019. godine rodila sina Oskara.

Samozatajni par posljednji put viđen je početkom kolovoza u Veloj Luci, gdje je Janičin partner, inače ronilac, sudjelovao u čišćenju jadranskog podmorja nakon manifestacije "Trag u beskraju".

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata
Ključne riječi
Zagreb Skijanje Ivica Kostelić Janica Kostelić

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar LittleTut
LittleTut
03:58 06.11.2025.

Ostavite ženu na miru. Ako ne želi stavljati svoj privatni život na sva zvona, tko ste vi da lešinarite?

LL
lijepa_li si
20:56 05.11.2025.

janica je svjetski fenomen. hrvatska heroina!

BJ
Barutanski jarak
19:52 05.11.2025.

Koliko zlobe! Janica je zakon!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja