Jakirović: Više ne igramo svaka tri dana, zanima me kako će sada moji igrači reagirati

Dinamo će u nedjelju u 17:10 sati gostovati u Kranjčevićevoj kod gradskog susjeda Rudeša u ogledu 27. kola SuperSport HNL-a. U četvrtak, neposredno nakon što je PAOK u osmini finala Konferencijske lige nadoknadio dva Dinamova gola prednosti iz prvog ogleda i slavio s 5:1, još je bilo rano za detaljne analize. Kako sve to izgleda na skeneru Dinamova trenera Sergeja Jakirovića dva dana kasnije?

– Ritam je takav da se već okrećemo novoj utakmici, ali obratili smo pažnju na ono što nije bilo dobro. U prvom poluvremenu nismo bili na pravoj razini, čak smo i podbacili u mnogim segmentima igre, PAOK je u tim trenucima dominirao, bio bolja momčad, a uz to smo mu mi poklonili dva gola iako smo puno pažnje u pripremi pridavali baš tom defenzivnom prekidu. Je li to takav dan, da se baš tako namjesti, teško je reći, ali činjenica je da nismo bili na pravoj razini. Veseli nas tek to da je ista momčad iz prvog poluvremena reagirala dobro u nastavku, smanjili smo njihovo vodstvo, posve se vratili u igru što se vidjelo u idućih 25 minuta. Međutim, u tim trenucima nismo uspjeli iskoristiti svoje prilike, četvrti gol nas je presjekao, pogotovo kad se dogodi na način na koji smo ga dobili. Jednostavno, nije bilo više snage za preokret. Na ovoj se razini za to plaća skupa cijena. Ništa, okrećemo se onome što na čeka – naglasio je trener Jakirović i dodao:

– Rekao sam da nijedan prekid nismo očistili kako treba, baš smo imali situaciju kod tog prvog ubačaja s poludistance, tu se vidjelo da imamo problema, jer tu moramo pratiti liniju, zonski čuvamo, ali nismo bili sinkronizirani. Je li to psihološki... Može biti, pogotovo kad primiš dva gola u kratkom vremenu, to je ogroman vjetar u leđa PAOK-u. A, energetski... Dalo bi se pričati. U prvom poluvremenu činilo se da nemaš kvalitetnu energiju, uoči nastavka nismo nikoga mijenjali, a mogli smo, i to jako puno igrača. Nastavili smo s istima, a energija se ipak potpuno promijenila, pogotovo kad smo smanjili rezultat. Nema što, ne možemo žaliti za prolivenim mlijekom, jednostavno se okrećeš novim utakmicama jer takav je ritam života.

Prva sljedeća je, dakle, dvoboj protiv Rudeša u Kranjčevićevoj. Koliko može biti zamka to što je Rudeš zadnja momčad na ljestvici, a ipak je znala i te kako namučiti favorite?

– Zanima me reakcija naših igrača, kvaliteta te energije, zanima me da naša izvedba bude maksimalna jer nema više priče da igramo svaka tri dana u kojima su i europske utakmice. Ne, sad je maksimalan fokus na prvenstvo i Kup. Znamo da je svaka utakmica zahtjevna, svaku moraš odraditi na maksimalnoj razini. Uostalom, imamo i mi iskustvo s Rudešom iz jesenskog dijela gdje smo na kraju uspjeli nekako pobijediti s 1:0. Nisu nimalo bezazlen suparnik, bez obzira na njihovo mjesto na ljestvici. Moramo pokazati da smo profesionalci, da imamo pobjednički gard i mentalitet i osvojiti tri boda uza sav respekt prema Rudešu.

Kakvo je stanje s kadrom?

– Nakon treninga ćemo vidjeti kako se tko osjeća, ali izabrat ćemo najbolje što imamo u ovom trenutku. Stefan Ristovski i Dino Perić imaju po tri žuta kartona, a svi ostali u na raspolaganju – zaključio je trener Jakirović.