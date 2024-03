Jakirović je preživio i ovo. Očito je što mu sudbina sprema, ali jedno pitanje mora se postaviti

Je li Sergej Jakirović - trener pobjednik? Nema sumnje u to, na stranu sve "mržnje" i ljubomora, objektivan navijač Rijeke ili mostarskog Zrinjskog na to će vam pitanje dati potvrdan odgovor. Rijeka ga, a među Riječanima je i potpisnik ovih redaka, pamti samo po dobrome. Preporod na Rujevici nakon turobnih jesenskih dana 2022. godine donio je baš on. I to, mora se reći, profesorski. Kako mu piše i na Instagramu, profa je riječke kockice posložio u skoro pa savršen mozaik. Svijetlilo je sve, frcalo od igre i rezultata, a momčad koja je u jednom trenutku bila na začelju ljestvice domogla se europskog nogometa. Nakon onih 2:7 protiv Dinama na Rujevici, da ste to nekome u Rijeci rekli, taj bi odmah okrenuo telefonski broj dežurne psihijatrijske ustanove.

Pobjednički puls Jakirović je udahnuo i Zrinjskome, s kojim je u sezoni ranije poharao BH-ligom. S tim je referencama, uz već znane partiture u Mariboru i Gorici, stigao na Kvarner. Imao je uhodani tim ljudi iza sebe, trebalo mu je samo dati upravljač u ruke, ali i ovlasti da svlačionicu skroji po svojoj mjeri. To je, uostalom, tražio i po dolasku u Dinamo. Dva prijelazna roka, u kojima bi Dinamo doveo do svojih, sebi željenih postavki.

U Rijeci je najprije, da malo evociramo uspomene, na zimu počistio dobrih desetak igrača. Sve listom, bili su to izuzetno skupi dečki, ali i dečki koji baš nisu opravdavali takve gaže. Krojačkim, ma što krojačkim - vinogradarskim škarama krenuo je Jakirović uz asistenciju ljudi s "kata" (Raić-Sudar, Juričić, jasno i Mišković), rezati korov i draču. U svlačionici su ostali ili su u nju došli samo oni koji su mogli dati ono što je od njih tražio. Nije se trpilo ništa drugo osim rada i uzdizanja, kako na ljestvici, tako i samog klupskog renomea koji je, nota bene, bio ozbiljno uzdrman.

Jakirović je prošlog ljeta vukao gotovo identčne poteze. Na koncu, Pašalić, Ivanović, Janković..., sve je to on posložio, uglazbio i štimalo je, baš kao što štima i sada kad je uzde preuzeo Željko Sopić sa svojim suradnicima. Ali, štima li isto to i u Dinamu? Pitanje je to koje čitave sezone muči navijače, stvar koja im noćima ne da zaspati. U stvari, ono ključno pitanje je - može li Jakirović dopremiti plavi brod do šampionske luke na prvom mjestu?

Malo-pomalo, mini gradski derbi s Rudešom u Kranjčevićevoj bit će treneru Dinama već 38. utakmica na klupi. A od osam poraza koje je do sada doživio, reklo bi se - ne znaš koji je bio teži. Neki su to bili po rezultatu, neki i po rezultatu i po dojmu. Bilo kako bilo, nakon baš svakog od tih osam, navijači su mu (figurativno) okretali leđa, tražila se njegova smjena i baš je svaki puta epilog takvih priča bio isti. Sergej - ostaje! Izgleda da je sudbina Dinamu namijenila da Dinamo sam dovede do cilja. Pitanje je samo, može li on to učiniti.

Kad je već prošao i Scilu i Haribdu, čitaj i PAOK i Lokomotivu i dvaput Viktoriju Plzen i Ballkani i Poljud i Prag, onda će ih u zadnjih 57 dana sezone morati proći još barem jednom. Jasno vam je, u ovih 57 dana ubrojili smo samo razdoblje od prvenstvenog derbija s Hajdukom na Poljudu, 30. ožujka do utakmice posljednjeg kola HNL-a kada na Maksimir, 25. svibnja dolazi Rudeš. Pitanje je, jasno i to, hoće li taj isti Rudeš dobiti ove nedjelje u Kranjčevićevoj? Ne dobije li već gotovo sigurnog drugoligaša, dojma smo da mu na klupi više ne bi bilo spasa.

A nakon Rudeša slijedi - kalvarija. Dvaput Hajduk na Poljudu, potom naoko tek malo lakša domaća provjera s Istrom, a onda tri gostovanja. Gorica, Lokomotiva te Varaždin. Kad smo već kod Varaždina, trebala bi se negdje konačno ugurati i ona odgođena utakmica koja vuče natrag u peto kolo prvenstva. Dinamo i Varaždin trebali su igrati koncem kolovoza, no ta je utakmica morala biti odgođena zbog ponovnog puta Dinama u Atenu, na ponovljeni termin utakmice protiv AEK-a.

Prođe li Jakirović sa štitom kroz dvostruki poljudski program, dogura li Dinamo na prvom mjestu ili barem na bod-dva do njega i nakon tri vezana HNL-gostovanja, priča će se promijeniti. Početak svibnja donosi Rujevicu i domaći ogled s Osijekom, još jednu, vjerojatno i posljednju prekretnicu sezone. Maksimirski rollercoaster ići će punom brzinom. A kod Jakirovića je palica za upravljanje...