Doznajemo: Jakirović će voditi Dinamo protiv Rudeša. Reprezentativna stanka mogla bi donijeti jednu veliku promjenu

Dinamova europska priča je završena, nažalost okončana je teškim 1:5 porazom od PAOK-a u uzvratnoj utakmici osmine finala Konferencijske lige. Kad se pogleda kompletan nastup plavih, onda je neuspješan, s obzirom na to da prvo nije ušao u Ligu prvaka, pa onda ni u Europsku ligu, da je u Konferencijskoj ligi gubio i od Ballkanija, da je jedva prošao slabu skupinu. I na kraju je prosuo 2:0 pobjedu nad PAOK-om u Zagrebu i u Solunu teško stradao i ispao. Jedina svjetla točka je prolaz preko Betisa.

S obzirom na sve loše, teško je gledati na ulazak u osminu finala Konferencijske lige kao da je to nekakav uspjeh. Uspješna bi europska sezona bila da se prošao taj PAOK. No, nije i sad se s pravom postavljaju brojni upitnici kako o treneru Jakiroviću tako i o kvaliteti igrača.

Zeko nije sklon smjeni

Jakirović je preživio nekoliko ponavljanih napada, kada je dio klupskog vodstva tražio njegovu smjenu. Ona bi se i dogodila da je Uprava imala neko trenersko ime u rukavu, no nisu našli nikoga tko bi mogao naslijediti Jakirovića, uz to nisu željeli u jednoj sezoni ponovno posegnuti za promjenom (na početku sezone je pao Bišćan), a uz to, kad su već morali plaćati za otkaze i Čačiću i Bišćanu, novi odljev novca na otpremninu bio je još jedan adut za Jakirovićev ostanak. U međuvremenu je popravio svoj status izbacivanjem Betisa, no sad je, nakon tog stradavanja od PAOK-a, njegov status ponovno aktualan.

Kad je postao predsjednik, Velimir Zajec je ustvrdio:

– Jakirović ostaje, stojimo iza trenera, Jakirović ima našu punu podršku. Zna se koji su ciljevi kluba, ali ne želimo mijenjati trenera nakon jednog poraza.

Zajec neće olako zanemariti svoje riječi, ali da će o Jakiroviću biti govora, sigurno je. Uostalom, jučer je Zajec obavio razgovor s trenerom, razmijenili su mišljenja, a onda su svoja stajališta Zajecu iznijeli i iskusniji igrači. Slično je već jednom bilo, tada je uime igrača kapetan Arijan Ademi predsjednici Uprave Vlatki Peras rekao da ne "buše" trenera, da žele da ostane. Vidjet ćemo kakvo će biti njihovo mišljenje nakon sramote u Solunu.

No, koliko znamo, Jakirović će zasad preživjeti, u nedjelju bi trebao voditi plave protiv Rudeša u Kranjčevićevoj, bude li to još jedna loša partija Dinama, Jakirović i njegov trenerski status ponovno bi mogli postati tema u Maksimiru. Jer, nakon te utakmice slijedi reprezentativna stanka u kojoj bi plavi imali vremena pronaći novo trenersko ime (ne znači da već ne razgovaraju s nekima od onih koji im dolaze u obzir).

Jakiroviću u prilog ne ide još jedna činjenica, plavi izgleda jako vole mijenjati trenere na proljeće, od zadnjih deset promjena, čak šest ih je bilo na proljeće. Doduše, Jakirović je u Dinamo stigao u kolovozu kad je naslijedio Bišćana. A Bišćan je došao kao vatrogasac u travnju 2023. i naslijedio Antu Čačića te osvojio naslov prvaka. A upravo tako je i Čačić stigao na klupu plavih, 2022. godine u travnju je naslijedio Željka Kopića i postao prvak. Kad su smijenjeni i Kopić i Čačić, držali su prvo mjesto u HNL-u. Kopić nije došao na proljeće, nego u zimi kad je Damir Krznar odstupio. A Krznar je došao umjesto Zorana Mamića, doduše mlađi Mamić nije smijenjen, nego je otišao nakon presude. U proljeće 2020. razišli su se Dinamo i Nenad Bjelica, stigao je Jovićević, no on je smijenjen u lipnju, nije dočekao kalendarsko ljeto. Bjelica je 2018. došao u Dinamo u svibnju, plavi su bili sigurni prvaci, on ih je vodio u finalu kupa kao nasljednik smijenjenog Nikole Jurčevića. Koji je ustoličen i smijenjen u proljeće 2018. godine nakon samo 64 dana na klupi. A on je pak naslijedio Marija Cvitanovića tog proljeća.

Jakir nije trebao na igrače

Dakle, dvije su opcije da Jakirović ne bude smijenjen ovog proljeća, ne proljeća kao drugog dijela sezone, nego proljeća kao godišnjeg doba, za njega je lošija opcija da ga ubrzo smijene, prije negoli proljeće i službeno počne, a druga je da krene sve redom pobjeđivati i da ostane trener do kraja sezone, pa možda i duže.

No, za poraz u Solunu ne može ispasti kriv samo Jakirović iako je psihološki morao bolje pripremiti momčad. Nisu ni igrači "sveci", svi su radili ogroman broj grešaka, prema naprijed ih nije bilo osim u 15 minuta nakon Hoxhina gola, a defenzivno je cijela momčad odigrala jako loše. I treba ih kritizirati, iako možda Jakirović nije trebao javno reći da neki igrači nisu htjeli primiti loptu, to samo unosi loše konotacije u odnosu trenera s igračima. Mogao im je to reći u svlačionici.