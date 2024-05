Jakirović otkrio koji mu je bio najteži trenutak sezone: 'Kao da me netko čekićem udario u glavu'

Dinamo je u 34. kolu konačno matematički potvrdio obranu naslova prvaka Hrvatske. Plavi su s 1:0 golom Arijana Ademija u 72. minuti susreta svladali Osijek te tako, dva kola prije kraja, došli do nedostižnih sedam bodova prednosti pred Rijekom. Vrata je slavlju na Maksimiru otvorila upravo momčad Željka Sopića koja je protiv Varaždina , trećim uzastopnim porazom (3:1) i ovoga tjedna ostala bez bodova. Utakmicu su na konferenciji za medije komentirali trener Sergej Jakirović i kapetan Arijan Ademi.

"Ako ćemo gledati HNL, imam dva teška trenutka. Najteži je bio poraz u Gorici, a tu je i poraz od Lokomotive na otvaranju proljeća. Izgledalo je kao da me netko čekićem udario u glavu, ništa mi nije bilo jasno. No, dobro znam što sam rekao sutradan, a to je da se nećemo predavati. Tada smo najviše analizirali sebe", otkrio je Jakirović pa se osvrnuo na rezultate u Konferencijskoj ligi:

"Što se tiče Konferencijske lige, znam da brojite samo poraze, što mi je i normalno jer naše društvo, nažalost, počiva na negativi. Nitko ne spominje da smo nekoga pobijedili, prošli grupu i ostvarili cilj. Kad u grupi izgubiš neke utakmice, recimo od Ballkanija, dobro znam što se događalo iza te utakmice i što sam htio napraviti, ali sam vidio da me momčad slijedi. Kad sam prespavao, rekao sam da neću nikamo ići i da ćemo se boriti do kraja. Možemo secirati Spartu i PAOK, ali ispali smo od ozbiljnih ekipa. U Europi nemate pravo na loš dan. Od tri cilja, dva smo ostvarili: prolazak u proljetni dio sezone, osvajanje prvenstva i ostaje nam SuperSport Hrvatski kup."

U više je navrata tijekom sezone, u jeku osobito šokantnih poraza, njegova budućnost na Maksimiru bila pod upitnikom. Klub i igrači stali su iza njega, a on je uspio uzvratiti im na najbolji mogući način. U subotu se ponovo pojavila informacija o njegovoj smjeni i povratku Igora Bišćana koju su iz kluba odlučno demantirali. Na cijelu se priču osvrnuo Jakirović.

"Oguglao sam na takve napise. Čudile su me neke stvari možda tek nakon što sam došao u klub. No, otišao sam u povijest i spoznao da je modus operandi isti za sve trenere Dinama, bez obzira tko ovdje sjedi. Probudio sam se, vidio to, otišao se otuširati i oprati zube. Ništa, kao da nisam ni vidio", rekao je trener Dinama pa objasnio koliko mu je emocionalno značila ova titula, što se moglo vidjeti i na terenu nakon posljednjeg zvižduka:

"Ova titula mi znači najviše od svega. Jako sam je emotivno doživio s obzirom na sve što se dogodilo zadnjih dana. Znam da je moja obitelj uz mene od prvog dana, dobro znam što je prošla otkako sam trener Dinama. To baš i nije normalno, ali hajde, rekao sam da je to negativa. Ovu titulu posvećujem njima."

Žestoku je sezonu imao i Arijan Ademi koji se u rujnu vratio iz pekinškog Guana nakon nepunih šest mjeseci izbivanja s Maksimira. "Meni je najteži trenutak bio poraz od Lokomotive. Osjećali smo se spremni i dobri. Došli smo na utakmicu, lupilo nas po glavi i sad ne mogu reći kako smo izgubili. Osjećali smo se moćno prije i tijekom utakmice, ali onda je teško objasniti što se dogodilo u pet minuta. Utakmica je otišla u drugom smjeru", rekao je kapetan plavih i miljenik domaće publike.

"Iskreno, nisam zadovoljan svojom sezonom. U svaku utakmicu sam ušao maksimalno, želim pomoći ekipi koliko mogu. Morate znati da ja nisam Petković i da neću suparniku gurnuti kroz noge, niti sam Oršić da ću zabiti u rašlje. Vi to drugačije gledate, očekujete golove od mene, ali promašio sam dosta zicera i s time sam nezadovoljan. Da sam ih zabio, forma bi bila odlična", dovršio je.

