Petko, Mišić i Baturina ispred svih, a jedan statistički podatak će vas šokirati!

Dinamov trener Sergej Jakirović tijekom ove sezone bilo je puno puta kritiziran i osporavan, no na kraju sezone kad su plavi završili sa svojim europskim borbama, plavi strateg dobio je priliku ozbiljnije raditi na treninzima, a ne samo osvježavati svoje igrače. I to se onda vidjelo na toj sjajnoj seriji pobjeda s kojom su plavi došli na novi tron naše lige. I igračima je očito bilo lakše. I oni su dobivali kritike tijekom sezone, istina je da su u nekim utakmicama bili stvarno loši, ali i dalje su radili, vjerovali u sebe i na kraju im se taj rad i vjera isplatio. Nisu svi u ovoj sezoni u velikom kadru plavih dali jednaki doprinos, ali ipak su pomogli pokojim pogotkom, asistencijom, potezom i na kraju svi zajedno imaju pravo slaviti ovaj lijepi uspjeh koji je baš zbog te turbulentne sezone možda i slađi.

U prvi plan je svakako iskočio Bruno Petković koji je bio izuzetno učinkovit s 11 pogodaka i pet asistencija u HNL-u, a dojam je još pojačao svojim europskim učinkom. Petković je igrač koji je sigurno najviše oduševljavao, a koliko znači Dinamu vidjelo se kad ga dva mjeseca nije bilo zbog ozljeda. Tada su plavi igrali svoj najlošiji nogomet, a kad se potpuno oporavio postao je pravi vođa ove momčadi.

- Slušam što mi Petković kaže, on odlično čita igru i kad nakon desetak minuta vidi kako suparnici stoje na terenu i što pokušavaju, kaže nam što mi trebamo raditi - ispričao nam je Sandro Kulenović, napadač plavih koji je počeo sve češće igrati uz Petkovića u napadu.

Bruno Petković svojim je partijama postao zaštitni znak Dinama, postigao je niz ključnih pogodaka u ovoj sezoni, dovoljno se vratiti samo tjedan dana ranije kad je krasnim slobodnim udarcem pogodio mrežu Rijeke na Rujevici i inicirao preokret s kojim su plavi pobijedili i napravili taj ključni korak prema naslovu prvaka, pobjegli Rijeci na četiri boda, ili onaj Hajduku na Poljudu s kojim su plavi slavili 1:0 i maknuli Splićane iz ozbiljne konkurencije. No, sad tek treba vidjeti što će biti s Brunom, on ima malu izlaznu klauzulu (2,5 milijuna eura) i može otići. Bila bi to šteta za Dinamo, ali tko zna, možda se njemu ne bude baš jako išlo pa ga čelnici nagovore na produženje ugovora i 'malo' mu podebljaju plaću, jer zaslužio je.

Martin Baturina je najvredniji eksponat plavih, taj 21-godišnjak je postao ključni igrač plavih, dečko s desetkom na plećima imao je oscilacija, ali to je bilo i za očekivati s obzirom na to da je tako mlad. Krenuo je odlično u sezonu, oduševljavao svojim lucidnim potezima, on je igrač iz redova onih za koje kažu da loptu udara drukčije, on vidi što drugi ne vide. Bilo je perioda kad i njemu nije išlo, imao je i problema s ozljedom, pa su ga napale i nekakve boleštine, no kad je sve to ostavio iza sebe ponovno je bio pravi Baturina. Nažalost, kao i Petković, Martin bi također na ljeto mogao iz Maksimira jer je najskuplji igrač plavih, a blagajna Dinama treba 'kisika' za budući život.

Istaknuli bismo svakako i Josipa Mišića, riječ je o igraču koji nije tako atraktivan, koji ne zabija i ne asistira često, ali je izuzetno značajan za plave. Uostalom, on je igrač koji je, ako nije imao kartone, bio neizostavan i uglavnom je igrao po 90 minuta, nitko mu ni blizu nije po minutaži u maksimirskim redovima. Imao je pogrešaka, pokoju nerezonsku paralelnu loptu koju su suparnici znali kazniti, ali on je toliko toga dobroga napravio da ćemo te greške ostaviti po strani. On je zapravo igrač koji daje ritam igre, ali i igrač koji razbija suparničke napade. I takav je već u nekoliko sezona.

Kako smo napisali, svi su dali svoj doprinos novoj uspješnoj sezoni u kojoj plavi slave naslov prvaka, u kojoj su igrali osminu finala Konferencijske lige, u kojoj su u finalu kupa. No, još ćemo spomenuti Ivana Nevistića koji je u brojnim utakmicama spašavao Dinamo kad su se utakmice lomile. Tu je i Sandro Kulenović, ovog proljeća uz Petkovića je igrao odlično i zabijao. I taj Theophile, izvučen je gotovo iz igračke mirovine, a uglavnom je sjajno vodio plavu obranu.

Za kraj i malo brojki: Najviše nastupa ove sezone u HNL-u upisali su Mišić i Baturina, po 32, a slijede Špikić s 29, te Ademi i Petković s po 27. Mišić je nedodirljiv po minutaži s 2707 odigranih minuta, a slijedi Baturina s 2473. Gotovo nevjerojatno zvuči podatak da je za Dinamo u HNL-u ove sezone nastupilo čak 39 igrača, a nekih poput Denija Jurića (3 minute) i Joaquina Sose (12 minuta) više gotovo da se i ne sjećamo. Kada pak govorimo o strijelcima, Dinamo ih je ove sezone imao čak 20 različitih u prvenstvu! S 11 pogodaka najefikasniji je Petković, a slijede Vidović sa sedam, Baturina i Kulenović sa po pet...

