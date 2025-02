Jakirović o odlasku iz Dinama: 'Treba naglasiti jednu stvar!' Otkrio i koja je pojačanja želio

Početak Dinamove sezone izgledao je bajkovito. Igrački kadar je dao naslutiti da će plavi praktički prohujati domaćom ligom paralelno se natječući za proljeće u Ligi prvaka. Ubrzo se pokazalo da će idući mjeseci biti sve samo ne lagani. Već je remi u prvom ogledu s Rijekom dao naslutiti zlo, a uslijedio je poraz od Hajduka na Maksimiru. Krenulo je i europsko natjecanje koje su otvorili golemim porazom od Bayerna (9:2). Sve je to s momčadi proživio tadašnji trener Sergej Jakirović. Osvojio je duplu krunu, prezimio u Konferencijskoj ligi pa dobio otkaz nakon traumatične utakmice.

"Dobro mi je ovako. Ono što sam prošao u medijskom smislu ostavilo je traga. Previše sam bio u fokusu, stalno su izlazile neke ankete, izmišljali su se skandali... A realno, došli smo iz zone komfora i napravili rezultat. To je činjenica, ma koliko se netko trudio minimalizirati ili omalovažavati to što smo uspjeli. No, neka im. Ako su oni sretni, tko sam ja da sudim", rekao je Jakirović o svome životu nakon Dinama za Germanijak pa se osvrnuo na donedavnog sportskog direktora Marka Marića:

"Imali smo dobar odnos, i danas ga imamo. Možda neke stvari niti on nije mogao. Ja bih se, recimo, postavio drugačije da sam bio sportski direktor. Ja sam htio dovesti Miereza, Pašalića, Šotičeka, Radeljića ili Galešića i Fruka, ako ode Baturina. Nemam pojma zašto nisu dovedeni, ali to su bili moji izbori. Mierez je bio na radaru, razgovarao sam s njim, rekao mi je da bi volio doći u Dinamo, a obećao sam mu da ću učiniti sve što mogu. Siguran sam da bi Pašalić u Dinamu još više eksplodirao i postao standardni reprezentativac. Potencijal Šotičeka je ogromna stvar. Nažalost, otišli su na drugu stranu", smatra Jakirović.

"Ništa mi nije upućivalo da ću dobiti otkaz. Bilo je to nakon utakmice, pričao sam s Markom. Da, devet golova je puno i veliki poraz, ali i mnogi drugi veliki treneri su to preživjeli. Gledajte, Rodgers je dobio sedam od Dortmunda, a evo, neki dan sam ga gledao protiv Bayerna. Mi tu večer nismo bili na razini Lige prvaka. Ipak, u jednoj situaciji smo smanjili na 3:2 i Pjaca je imao šansu za 3:3. Tada je bila dobra taktika, kasnije više nije bila. Ma vidite, da nismo pokušali tražiti još jedan gol na 3:2, ispao bi to kukavički pristup. Tražili smo taj gol jer uvijek idemo za gol više. Nakon utakmice čitamo da smo se trebali povući nakon gola Ogiware. Naknadno znanje javnosti je nešto s čime se u trenerskom posao jednostavno morate sresti i na to se naviknuti", kaže Jakirović pa zaključuje:

"Iskreno, više sam mislio da će me smijeniti nakon onog poraza od Lokomotive 3:0 prije godinu dana. Iako, treba naglasiti kako do te utakmice priče o otkazu bile su medijska naklapanja i insinuacije. Poslije Lokomotive sam dobio podršku i okrenuli smo sezonu. Bilo je to nevjerojatno teško. Došao sam na minus sedam ili osam. I imali smo dvije utakmice manje. Ali psihološki, to je bio ogroman teret. I onda smo u Koprivnici igrali na -12. Bilo je jako teško. No, pronašli smo snagu da se vratimo i na kraju osvojimo dvostruku krunu."