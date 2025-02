Dok Cannavaro muku muči s obranom, Dinamo među svojim juniorima ima svjetski stoperski potencijal

U dva dana gledali smo dvije utakmice Dinama, u Bjelovaru smo s tribine gledali kako se plavi pate protiv Bjelovara. Čikvar, Akanni i ostalo bjelovarsko trećeligaško društvo radilo im je probleme, zabivši dva gola kraj anemične obrane plavih, a stvarali su i još prilika dok je plave u zadnjim sekundama spašavao vratar. Dinamo, a brzo je to po dolasku u Maksimir detektirao trener Fabio Cannavaro, prima olako pogotke, jako su rijetke utakmice u kojima vratar, pa bio to Nevistić, Zagorac, Čavlina i li Filipović ne mora po loptu u svoju mrežu.

Nastupa, ali baš i ne igra

Istina je da obranu ne igra samo zadnja linija ili dva stopera, ali već dulje vrijeme nije teško uočiti najslabiju kariku u plavom obrambenom lancu. Samy Mmaee igra jako loše, ovaj iskusni stoper (28 godina) isprava se činio kao ozbiljno pojačanje i on na terenu doista djeluje 'nogometno'. No, kako je vrijeme prolazilo, padao je u formi.

Nakon što je došao Nenad Bjelica, nekadašnji reprezentativac Maroka iskočio je iz tračnica i Bjelica ga nije poslao ni na klupu ni na tribinu, udaljio ga je iz prve momčadi. No dolaskom Cannavara Mmaee je pomilovan, ipak je riječ o igraču koji ima ogromnu plaću (700.000) eura i u Dinamu su procijenili da im je preskupo isplatiti ga.

Mmaee nastupa i kod Cannavara, ali teško bi se moglo reći da igra, za to bi morao biti puno bolji ili barem malo manje loš. U HNL-u je Mmaee ove sezone igrao u 11 utakmica i samo u dvije utakmice Dinamo nije primio pogodak, u Kupu je od Bjelovara dvaput kapitulirao uz ponovno loše reakcije spomenutog stopera. U Ligi prvaka igrao je u tri susreta u kojima su plavi primili devet komada od Bayerna, tri od Arsenala i jedan od Milana. Mmaeea nije bilo kad je Dinamo primio tri komada od Borussije, ali srećom po Dinamo nije ga bilo u pobjedama nad Salzburgom i Slovanom ni u remijima s Monacom i Celticom.

Ne može on biti kriv za sve te primljene pogotke, ali kad mu se pogleda statistika, doista je upitno zašto on i dalje stalno igra. Među najlošijim je stoperima u cijeloj HNL po osvojenim duelima, kako ukupno tako i kad je riječ o zračnim duelima, više od njega osvojili su ih Baturina i Stojković. A otkako ga je Cannavaro vratio, nema nijedan osvojeni zračni duel! Ima najviše izgubljenih lopti od svih stopera Dinama, a samo je jednom blokirao suparnički udarac. Također, od on najmanje pretrči od svih Dinamovih stopera. Uz takve podatke Cannavaro bi doista morao razmisliti o njemu. Pogotovu jer sam ima Galešića, vratit će se virozni Theophile i Torrente, a mogao bi i znatno više računati na Leona Jakirovića. Galešić (23), Torrente (23) i Jakirović (17) čine se kao sjajna stoperska rješenja u budućnosti, pogotovu kad ode Theophile koji ih koječemu može naučiti.

Po nama nema smisla dvojiti između Mmaeea i Jakirovića, pogotovo u nekim utakmicama kad se mogu odmoriti Theophile, Torrente ili Galešić, mladi Jakirović morao bi biti u prednosti. On je ogroman talent, ne kažemo to zato što je postigao dva pogotka glavom Barceloni, već smo o tom nadarenom dečku čuli puno toga lijepog i prije negoli mu je otac Sergej Jakirović postao trener prve momčadi. I nije bilo nimalo nepotizma što je otac sina pozvao u prvu momčad.

Mladi Jakirović u prošloj je sezoni debitirao sa sedam minuta protiv Slavena Belupa i na kraju sezone imao je punu minutažu protiv Rudeša. Na posljednjim pripremama hvalio ga je Cannavaro, pa mu je dao i posljednjih nekoliko minuta u pobjedi nad Milanom, s njim je do kraja 'zatvorio' utakmicu, a Jakirović mu se odužio jednim sjajnim blokom.

Jakirovića želio Juventus

Kako bilo, taj je dečko već i u bilježnicama europskih klubova, iako je tek napunio 17 godina, već je 'izazvao' ponudu Juventusa od 1,5 milijuna eura što su u Dinamu logično odbili, ali ima i još puno interesenata. Problemi Dinama leže u trajanju ugovora Mmaeea i Jakirovića, mladom stoperu ugovor istječe već na ljeto sljedeće godine i valjda ga što prije vezati uz Maksimir na dulje razdoblje, a Mmaeeov traje čak do 2028. i bit će skupo pokuša li ga se Dinamo riješiti što prije. A trebao bi.