Izraelci su izbačeni s natjecanja u Fracuskoj, u Hrvatskoj za sada nisu: 'Imaju posebno osiguranje'

Danas iz Splita kreće jubilarno deseto izdanje biciklističke utrke CRO Race. Vrhunski biciklisti iz 20 različitih timova odvozit će gotovo 1000 kilometara diljem Hrvatske, i to u samo šest dana. Zahvaljujući globalnoj televizijskoj distribuciji, CRO Race će pratiti milijuni gledatelja u više od 190 zemalja svijeta.

- Dugogodišnja nam je želja bila upravo start iz Splita kako bismo ovom utrkom ujedinili dva najveća hrvatska grada - rekao je direktor utrke Luka Mišović.

Hoće li na utrci sudjelovati izraelska ekipa Israel-Premier Tech koja je nedavno izbačena s utrke Giro dell'Emilia?

- To je pitanje više za organe reda nego za nas, no izraelske ekipe su i na dosadašnjim izdanjima utrke imale posebno osiguranje i po tom pitanju nema nekakvih posebnih promjena - rekao je Mišević.

Na utrci će ove godine opet sudjelovati i trenutačno najbolja svjetska momčad UAE Emirates koju će predvoditi lanjski pobjednik, Amerikanac Brandon McNulty, a "krunu" najboljeg prvenstveno će mu pokušati oteti vozači jakih "WorldTour" momčadi poput Soudal-QuickStepa, Bahrain Victoriousa i Red Bull-BORA-Hansgrohea.

- Jedva čekam startati svoju prvu utrku u Hrvatskoj i upoznati zemlju. Moja specijalnost je sprint tako da ću imati dosta prilika za etapnu pobjedu. Mi u postavi za ovu utrku imamo dosta mladih vozača koji su dobri penjači i koji bi se mogli boriti za ukupnu pobjedu - rekao je Van Poppel, vozač Red Bull-BORA-Hansgrohea i aktualni nizozemski prvak u cestovnoj vožnji.

Prva etapa vozit će se od Splita do Sinja, druga od Biograda do Novalje, treća od Gospića do Rijeke, četvrta od Krka do Labina, peta od Karlovca do Svete Nedjelje, te posljednja šesta od Samobora do Zagreba.

- Očekuje nas dinamična utrka koja bi trebala biti neizvjesna do zadnjeg dana. Meni je ovo zadnja utrka sezone, zato je forma u laganom padu, ali to ću nadoknaditi motivacijom jer vozim pred domaćom publikom. Najviše mi odgovara četvrta etapa s ciljem u Labinu, kako meni tako i ekipi. Teren je takav da daje priliku iznenaditi favorite jer treba više od same snage vozača da bi se pobijedilo - rekao je Fran Miholjević koji vozi za Bahrein Victorius.

Predstavljeno je i šesto izdanje virtualne biciklističke utrke za djecu pod nazivom Kids CRO Race čiji je cilj potaknuti mališane na bavljenje sportom i razvoj zdravih životnih navika.