Hakeri napali stranicu za rezervaciju smještaja koju svi koristimo: Ukrali su osobne podatke korisnika

Hakerski napad pogodio je platformu za online rezervaciju smještaja Booking.com, pri čemu su neovlaštene osobe došle do dijela podataka korisnika. Iz kompanije su potvrdili kako su uočili sumnjivu aktivnost koja upućuje na to da su neovlaštene treće strane mogle pristupiti određenim informacijama o rezervacijama gostiju.

'Nakon što smo otkrili tu aktivnost, poduzeli smo mjere kako bismo obuzdali problem. Ažurirali smo PIN broj za te rezervacije i obavijestili naše goste', stoji u njihovom priopćenju, javlja The Guardian.

Unatoč incidentu, nisu željeli otkriti koliko je korisnika pogođeno napadom, dok je glasnogovornik naglasio da 'financijski podaci hakerima nisu bili dostupni'. U obavijesti upućenoj pogođenim korisnicima navodi se da su napadači možda mogli pristupiti određenim informacijama o rezervaciji povezanim s prethodnim korisničkim rezervacijama.

'Na temelju dosadašnjih rezultata naše istrage, ukradene informacije mogu uključivati detalje rezervacije te imena, e-mail adrese, adrese, telefonske brojeve povezane s rezervacijom i sve što ste možda podijelili s objektom smještaja', navodi se.

Ovaj slučaj predstavlja najnoviji u nizu kibernetičkih napada usmjerenih na Booking.com, koji se posljednjih godina suočava s rastom online prijevara na svojoj platformi. Prevaranti pritom od korisnika traže podatke o plaćanju radi predautorizacije ili provjere prije putovanja, nakon čega slijede neovlaštene naplate značajnih iznosa.

Sličan incident zabilježen je 2018. godine, kada su kriminalci phishing metodama kompromitirali pristupne podatke zaposlenika hotela u UAE, čime su došli do podataka o rezervacijama više od 4.000 korisnika.