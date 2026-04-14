Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OBJAVLJENO NA TIK-TOKU

Širi se snimka: Mladići bacali kamenje na automobile u Zagrebu? Građani prijavili sve policiji

Screenshot
VL
Autor
vecernji.hr
14.04.2026.
u 08:05

Neki su u komentarima zgražali nad nedostatkom svijesti o posljedicama ovakvog ponašanja.

Društvenim mrežama proširila se uznemirujuća snimka koja prikazuje nekoliko mladića kako u zagrebačkom naselju Savica bacaju nešto na automobile u pokretu. Video je prvo objavljen na jednom TikTok profilu, a kasnije je stavljen i na Reddit gdje je snimka izazvala lavinu bijesnih reakcija. Autor objave na Redditu pozvao je korisnike da incident prijave policiji kako bi se izvršio pritisak da se počinitelji pronađu i sankcioniraju. U objavi na Redditu navodi se kako su akteri videa na automobile bacali kamenje, no moguće je i da se radi o jajima. Korisnici su u komentarima osudili ovaj opasan čin navodeći kako se ne radi o bezazlenoj stvari te da takvi izazovi mogu završiti i teškim nesrećama s ozbiljnim posljedicama. Na snimci se u jednom trenutku čuje kako se jedan od vozača zaustavlja i viče: 'Bacaš kamenje na aute? Majmune jedan'.

Neki su u komentarima zgražali nad nedostatkom svijesti o posljedicama ovakvog ponašanja. Jedan je korisnik napisao kako su on i njegovi prijatelji, dok su bili djeca, bacali zelene jabuke dok se 'nije zaustavio jedan kamiondžija' i opsovao ih. Dok su bježali vikao im je kako tako mogu nekoga neposredno ubiti te da nakon toga nikada više nisu bacali jabuke. Drugi je komentirao kako su oni bacali kestenje sve dok se nije zaustavio jedan kamiončić i iz njega izašao radnik koji ih je ispljuskao. - Više nismo nikad niša niti slično napravili - napisao je.

Neki su pak korisnici Reddita napisali kako su prijavili policiji ovaj slučaj te su detaljno naveli koje su sve zakone prekršili akteri u videu kao i lokaciju gdje se sve snimalo. Nadaju se da će policija pronaći aktere ovog videa i kazniti ih. Snimku možete pogledati OVDJE.

Ključne riječi
kamenje Savica TikTok reddit

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!