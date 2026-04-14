Širi se snimka: Mladići bacali kamenje na automobile u Zagrebu? Građani prijavili sve policiji

Društvenim mrežama proširila se uznemirujuća snimka koja prikazuje nekoliko mladića kako u zagrebačkom naselju Savica bacaju nešto na automobile u pokretu. Video je prvo objavljen na jednom TikTok profilu, a kasnije je stavljen i na Reddit gdje je snimka izazvala lavinu bijesnih reakcija. Autor objave na Redditu pozvao je korisnike da incident prijave policiji kako bi se izvršio pritisak da se počinitelji pronađu i sankcioniraju. U objavi na Redditu navodi se kako su akteri videa na automobile bacali kamenje, no moguće je i da se radi o jajima. Korisnici su u komentarima osudili ovaj opasan čin navodeći kako se ne radi o bezazlenoj stvari te da takvi izazovi mogu završiti i teškim nesrećama s ozbiljnim posljedicama. Na snimci se u jednom trenutku čuje kako se jedan od vozača zaustavlja i viče: 'Bacaš kamenje na aute? Majmune jedan'.

Neki su u komentarima zgražali nad nedostatkom svijesti o posljedicama ovakvog ponašanja. Jedan je korisnik napisao kako su on i njegovi prijatelji, dok su bili djeca, bacali zelene jabuke dok se 'nije zaustavio jedan kamiondžija' i opsovao ih. Dok su bježali vikao im je kako tako mogu nekoga neposredno ubiti te da nakon toga nikada više nisu bacali jabuke. Drugi je komentirao kako su oni bacali kestenje sve dok se nije zaustavio jedan kamiončić i iz njega izašao radnik koji ih je ispljuskao. - Više nismo nikad niša niti slično napravili - napisao je.

Neki su pak korisnici Reddita napisali kako su prijavili policiji ovaj slučaj te su detaljno naveli koje su sve zakone prekršili akteri u videu kao i lokaciju gdje se sve snimalo. Nadaju se da će policija pronaći aktere ovog videa i kazniti ih. Snimku možete pogledati OVDJE.