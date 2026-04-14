NHL

Petom uzastopnom pobjedom Kingsi osigurali doigravanje

NHL: Los Angeles Kings at Seattle Kraken
STEPHEN BRASHEAR/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
14.04.2026.
u 10:26

Hokejaši Los Angeles Kingsa posljednja su momčad koja je osigurala nastup u doigravanju za Stanley Cup, a to su učinili petom uzastopnom pobjedom do koje su došli na gostovanju u Seattleu svladavši domaći Kraken s 5-3.

Quinton Byfield (3, 14) je iz dva protunapada u prvoj trećini postigao prva dva pogotka na utakmici, a Trevor Moore (28) je Kingsima donio prednost od tri gola u drugoj trećini. Seattle je u prvoj polovici zadnje trećine uspio smanjiti zaostatak na samo jedan gol, a strijelci su bili Adam Larsson (42) i Frederick Gaudreau (49).

Adrian Kempe (53) je ponovno odveo goste do dva pogotka prednosti, a Bobby McMann (58) je ponovno vratio nadu u preokret golom za 3-4. Minutu i 37 sekundi prije kraja Kraken je ostao s igračem manje, ali je u zadnjoj minuti domaća momčad svejedno povukla i vratara s leda. To je iskoristio Alex Laferriere i dvije sekunde prije kraja je poslao pločicu u nebranjenu mrežu za konačnih 5-3.

Kingsi su s 89 bodova postali nedostižni San Jose Sharksima (84) unatoč njihovoj pobjedi (3-2) na gostovanju u Nashvilleu. Momčad iz Los Angelesa je, zasad, u statusu kluba koji ulazi u doigravanje s pozivnicom, ali u izjednačenoj Pacifičkoj diviziji se Kingsi mogu vinuti čak i do drugog mjesta. Nedostižni su im samo Vegas Golden Knights koji su uvjerljivom pobjedom (6-2) na domaćem ledu protiv Winnipeg Jetsa došli nadomak osvajanju te divizije u kojoj su vodeći s 93 boda. Dva boda manje ima Edmonton koji je u raspucavanju na domaćem terenu poražen od Colorado Avalanchea (1-2), ovosezonskog osvajača Presidents' Cupa kao momčad s najboljim učinkom u osnovnom dijelu lige. Na 90 bodova su Anaheim Ducks.

Osim Vegasa i Edmontona, koji imaju još samo jednu utakmicu u osnovnom dijelu sezone, pred Los Angelesom i Anaheimom su još dva nastupa.

Tri dana prije završetka osnovnog dijela sezone poznata su tri para prvog doigravanja, dva u Istočnoj i jedan u Zapadnoj konferenciji. Na Istoku će par iz Atlanske divizije činiti Tampa Bay i Montreal, koji su bodovno izjednačeni pa će ishodi u njihovim posljednjim nastupima odrediti tko će imati prednost domaćeg terena. Lightning će u zadnjoj utakmici ugostiti New York Rangerse koji nemaju nikakav rezultatski imperativ, a Canadiensi će gostovati u Philadelphiji, koja je pobjedom u raspucavanju protiv Caroline osigurala prvi plasman u doigravanje od 2020. Tamo Flyerse u prvom krugu čeka obračun s Pittsburghom.

Na Zapadu je zasada poznat par iz Centralne divizije Dallas Stars - Minnesota Wild. Prvoplasirani Colorado čeka rasplet u Pacifičkoj diviziji prema kojem će biti složena preostala tri para prvog kuga.

Na Istoku pobjednici divizija Buffalo Sabres (Atlantska) i Carolina Hurricanes (Metropolitanska) čekaju ishode posljednjih utakmica Bostona i Ottawe. Boston ima bod više i prema trenutačnom plasmanu bi igrao u prvom krugu protiv Buffala, a Ottawa protiv Caroline. No, posljednje kolo može promijeniti te parove. Bruinsi dočekuju New Jersey Devilse, a Senatorsi su domaćini Toronto Maple Leafsima.
