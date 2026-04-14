Bombastična izjava iz Budimpešte: Magyar neće zvati ni Putina ni Trumpa, ali ima poruku za obojicu

Péter Magyar izjavio je da je već razgovarao s desetak europskih čelnika, samo dan nakon što je njegova uvjerljiva pobjeda na parlamentarnim izborima u Mađarskoj koja je označila kraj duge vladavine Viktora Orbána. No, dodao je da ne namjerava nazvati Vladimira Putina, iako bi se javio na telefon ako ruski predsjednik to učini. "Ako Vladimir Putin nazove, javiću se", rekao je novinarima tijekom gotovo trosatne maratonske konferencije za medije na kojoj je obilježio uspjeh svoje stranke. "Ne mislim da će se to dogoditi, ali ako bismo razgovarali, rekao bih mu da, molim te, nakon četiri godine prekine ubijanje i okonča ovaj rat", kazao je.

Moskva je brzo reagirala porukom da poštuje Magyarovu pobjedu i da očekuje nastavak „pragmatičnih“ odnosa s Budimpeštom. Orbán je godinama bio jedan od najbližih saveznika američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji ga je javno podržao u kampanji, dok je potpredsjednik JD Vance osobno došao u Mađarsku prošli tjedan kako bi mu pružio podršku. Unatoč tome, Magyar je jasno poručio da ni on neće prvi nazvati Trumpa. Ako američki predsjednik nazove, rekao je, poručit će mu da je sretan što su Mađarska i Sjedinjene Države "snažni saveznici u NATO-u" te da će ga pozvati da sljedećeg listopada prisustvuje obilježavanju 70. obljetnice mađarskog ustanka protiv sovjetske okupacije.

Bivši insajder Orbánove stranke Fidesz, Magyar pokrenuo je svoj pokret upravo na kritici korupcije u dugogodišnjoj vlasti. U ponedjeljak je Magyar bio iznimno tražen sugovornik među europskim čelnicima. Već je razgovarao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, koja je poručila: "Mađarska je odabrala Europu". Magyar je istaknuo da Mađarska pripada Europskoj uniji bez obzira na planove odlazeće vlade te da je u nacionalnom interesu zemlje što skorije pridruživanje eurozoni. Prve diplomatske posjete već je isplanirao u Poljsku, Austriju i Njemačku.

Ton novog mađarskog premijera znatno se razlikuje od Orbánova. Dok je odlazeći premijer rat u Ukrajini uglavnom pripisivao Europskoj uniji i ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom te je prošlog mjeseca čak blokirao zajam EU-a od 90 milijardi eura za Kijev, Magyar je bio jasan: "Svaki Mađar zna da je Ukrajina žrtva rata s Rusijom". Rat, dodao je, nema smisla ni iz ruske perspektive jer su deseci tisuća Rusa poginuli, a stotine tisuća obitelji su uništene. "Vjerojatno bi to bio kratak telefonski razgovor s Putinom i ne mislim da bi on završio rat na moj savjet", zaključio je pomalo realistično, piše BBC.

Tijekom konferencije za novinare Magyar je primio i notu u kojoj se tvrdi da odlazeći ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó tog istog dana u zgradi ministarstva uništava povjerljive dokumente vezane uz sankcije Rusiji. Nije bilo trenutačnog komentara iz ministarstva.