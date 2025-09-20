Ovaj događaj iz Hrvatske gledat će 200 milijuna ljudi u čak 140 zemalja!

Jubilarno deseto izdanje jednog od najvećih sportskih događaja u Hrvatskoj, CRO Race, predstavljeno je u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema & Baru pred brojnim partnerima, sponzorima i prijateljima utrke. Ova međunarodna biciklistička utrka, koja će ove godine startati 30. rujna u Splitu te sad već tradicionalno završiti u Zagrebu, 5. listopada, u ovogodišnjem izdanju donosi šest etapa koje će ponovno spojiti jug i sjever, obalu i kontinent. Nakon starta u Splitu, utrka prolazi kroz Sinj, Biograd na Moru, Novalju, Gospić, otok Pag, Krk, Rijeku pa sve do Labina, Karlovca, Svete Nedelje i Samobora, da bi cilj, kao i prethodnih godina, bio u Zagrebu. CRO Race, koji je započeo kao ideja entuzijasta, u zadnjih se deset godina pretvorio u jedinstveni sportsko-turistički projekt od nacionalne važnosti, koji, osim što Hrvatsku pretvara u pravu sportsku arenu, prikazuje i njene ljepote u gotovo 200 zemalja diljem svijeta. Tako su se milijuni gledatelja u dosadašnjih devet izdanja utrke upoznali sa slavonskim ravnicama, istarskim brežuljcima, kvarnerskom i dalmatinskom obalom te planinskim vrhovima kontinentalne Hrvatske.

Kilometri snova

A svega toga ne bi bilo bez ustrajnosti, predanosti i suradnje svih uključenih; od institucija, sponzora i destinacijskih partnera pa sve do lokalnih zajednica i brojnih entuzijasta koji su svojim radom omogućili da CRO Race preraste u najznačajniji promotivni alat Hrvatske.

- CRO Race je u deset godina postao simbol suradnje i zajedništva te se pretvorio u projekt koji spaja strast prema sportu, turizam i nacionalni identitet. Danas nas prepoznaju, ne samo kao vrhunske organizatore, već i kao zemlju koja se kroz sport itekako zna predstaviti svijetu. Svega toga, dakako, ne bi bilo bez vjerne podrške svih naših partnera, institucija i domaćina i zato im ovim putem svima od srca zahvaljujem - rekao je direktor utrke Vladimir Miholjević.

Premijerno je prikazan i kratki prigodni dokumentarac - CRO Race: Kilometri snova, koji donosi presjek devet godina projekta, a predstavljeni su i ovogodišnji pobjednički dresovi, kao i virtualna biciklistička utrka Kids CRO Race. U gradovima domaćinima etapa, oko 500 djece u dobi od 9 do 12 godina natječe se na virtualnim trenažerima, osjećajući dio uzbuđenja koje donosi profesionalni biciklizam. Kroz ovaj projekt, djeca se educiraju i o pravilnom ponašanju u prometu, čime se promiče sigurna i održiva mobilnost. CRO Race je povodom svoje jubilarke odlučio dati priliku i mladim umjetnicima pa je tako za ovogodišnje izdanje utrke bio organiziran i natječaj među mladim umjetnicima za izradu nagrade za ukupnog pobjednika jubilarnog izdanja utrke pa je tako na događanju predstavljeno i rješenje mladog kipara Luke Krešimira Stipića. Riječ je o skulpturi koja je inspirirana biciklističkim zupčanikom i lancem i koja simbolizira put prema vrhu.

- Sport i umjetnost su moje dvije ljubavi, a svakako mi imponira da moje djelo bude u samom vrhu svjetske sportske scene - istaknuo je Krešimir Stipić.

Najljepša hrvatska razglednica

Prestiž utrke ne ogleda se samo u impresivnim brojkama gledanosti, već i u kvaliteti timova i pojedinaca koji svake godine dolaze u Hrvatsku. Na startnoj listi redovito se nalaze neke od najvećih zvijezda svjetskog biciklizma. Kroz dosadašnja izdanja, hrvatskim su cestama pedalirali velikani poput pobjednika Tour de Francea Jonasa Vingegaarda, sprinterske legende Marka Cavendisha, zatim Primoža Rogliča, Adama Yatesa, Mateja Mohoriča i Vincenza Nibalija, poznatog kao "Morski pas iz Messine". Sudjelovanje šest timova iz najvišeg ranga natjecanja, UCI WorldTeams kategorije, kao što su INEOS Grenadiers, UAE Team Emirates ili Red Bull – BORA – hansgrohe, uz osam snažnih UCI ProTeams ekipa i šest kontinentalnih timova, jamči vrhunsku razinu natjecanja.

Utrka je postala sinonim za "najljepšu sportsku razglednicu" Hrvatske, a ta titula nije nimalo pretjerana. Zahvaljujući izravnom televizijskom prijenosu koji se emitira u čak 140 zemalja svijeta na šest kontinenata, kadrovi hrvatskih prirodnih ljepota, kulturne baštine i turističkih bisera stižu do gotovo 200 milijuna gledatelja. Svaki kilometar staze pažljivo je odabran kako bi se prikazala nevjerojatna raznolikost naše zemlje.