Sve je spremno za CRO Race: Evo koliko zarađuju biciklisti i koji su budžeti momčadi

Od 30. rujna do 5. listopada održat će se jubilarno 10. izdanje Cro Racea – prestižne biciklističke utrke kroz Hrvatsku. Na samom kraju sezone, mnogi vrhunski biciklisti iz sedam elitnih UCI WorldTour timova, šest UCI ProTeams i sedam kontinentalnih momčadi borit će se za svoj dio slave u šest etapa dugih gotovo tisuću kilometara. Elitni WorldTour timovi raspolažu ogromnim proračunima, za konkuriranje na najvećim utrkama poput Tour de Francea potrebni su doslovno deseci milijuna eura. Cédric Vasseur, šef tima Cofidis, istaknuo je da tim s budžetom koji je manji od 50 milijuna eura praktički nema šanse za pobjedu na Touru. Posljednjih nekoliko godina ulaskom korporacija poput Lidla, Decathlona, Red Bulla i XDS Carbon-techa proračuni su skočili na rekordne razine tako da je u 2025. ukupni proračun WorldTour timova iznosio 570 milijuna eura što je u odnosu na 2022., kad je iznosio 430 milijuna eura, povećanje od 3 posto. Računa se, iako nema službenih podataka, da je ovogodišnjih proračun najboljih WT timova (UAE Team Emirates, Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers, Red Bull Bora Hansgrohe) veći od 50 milijuna eura. Porastom proračuna WT timova (prosječni budžet svih 18 timova je 32 mil. eura) porasle su i prosječne plaće vozača, i to s oko 450.000 na 500.000 eura godišnje, a najbolji vozač današnjice Tadej Pogačar ima godišnju plaću od 8 milijuna eura (bez bonusa).

Iako je utrka Cro Race stepenicu ispod WorldTour razine, na startu se ipak pojavljuju neke od najjačih momčadi. Ove godine startat će 20 timova, a od toga će biti rekordnih 7 timova najviše WT razine, 6 ProTimova i 7 Continental timova. Proračuni Protimova (ima ih 17) također su se zadnjih godina znatno povećali, s 99 milijuna eura u 2022. na oko 150 milijuna eura što je prosječno oko 9 milijuna eura po timu, a glavni razlog povećanja je pokušaj najboljih među njima (UnoX,Tudor,Q36,5, Israel Prenier-Tech, Eolo-Kometa...) da se plasiraju u najviši rang (razinu WorldToura) što mogu postići jedino tako da u trogodišnjem razdoblju (razdoblje 2023. – 2025. upravo završava) osvoje toliko bodova na utrkama da budu među tri najbolje ekipe iz svog ranga.

Proračuni Kontinentalnih ekipa (npr. Adria Mobil, Ljubljana Gusto Santic, Voster ATS i dr.) neusporedivo su manji i u prosjeku iznose oko stotinjak tisuća eura. Na ovoj razini situacija je vrlo različita – u nekim timovima vozači sami moraju financirati skupu opremu i materijal koji koriste, dok od svojih timova dobivaju tek pokrivene troškove priprema i nastupa na utrkama. Najčešće je riječ o mladim đacima ili studentima koji tek započinju svoju karijeru, odnosno o velikim zaljubljenicima u biciklizam koji su već zaposleni, ali nadaju se da će se dobrim rezultatima na utrkama uspjeti dokazati i tako izboriti za ugovor s nekim od profesionalnih timova. Tako je, radeći na ribarnici i baveći se biciklizmom, svoju karijeru započeo je i dvostruki pobjednik Toura Jonas Vingegaard (2. mjesto na CroRaceu 2022.), zbog čega i danas nosi nadimak Fisherman. Dakle, na Cro Raceu nastupaju ekipe s drastičnim razlikama u budžetu, što se onda odražava i na infrastrukturu: dok bogati timovi dolaze s flotom kamiona i autobusa te mehaničarima, liječnicima i nutricionistima, mali timovi često funkcioniraju s minimalnim osobljem i opremom.

Financijska vrijednost pelotona ogleda se i u opremi koju momčadi dovoze na utrku. Svaki profesionalni biciklist na raspolaganju ima više vrhunskih bicikala, a cijena jednog trkaćeg bicikla razine Tour de France doseže otprilike 9 do 14 tisuća eura, dok bicikli za kronometarsku vožnju mogu stajati i do 45 tisuća eura. Pomnožimo li to s brojem bicikala (svaki vozač ima 2 – 3 bicikla za cestovne etape plus jedan za kronometar), te dodamo rezervne kotače, dijelove i servisna vozila, dolazimo do toga da tim WorldToura na utrku dovede opremu vrijednu nekoliko stotina tisuća eura. Logistički troškovi također su velik faktor, pa tako veliki timovi putuju na utrke s nekoliko kamiona (radionice, kuhinje, spavaonice), autobusom za vozače, osobnim vozilima za sportske direktore, što implicira visoke troškove goriva, cesta, smještaja i dnevnice za desetke članova pratnje.