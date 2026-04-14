Legenda Hajduka žestokom izjavom podignula prašinu: 'Mi da navijamo za Dinamo u finalu Kupa?!'

Splitskom Hajduku odgovara da Rabuzinovo sunce osvoji najveći rival Dinamo zato jer bi u tom slučaju bijeli išli u kvalifikacije Europske lige i imali jedan 'džoker' u ljetnjoj avanturi da se poslije 16 godina vrate na europsku scenu. Ako Kup uzme Rijeka, tada će oni ići u prvo pretkolo Europske lige, a Hajduk bi počeo iz drugog pretkola Konferencijske lige i morao preskočiti tri suparnika da bi uopće ušao u to natjecanje, s tim da bi u slučaju poraza odmah ispao bez popravka.

Svoj komentar na moguće navijanje za najvećeg rivala dao je Vladimir Balić, legendarni vratar Hajduka. Balić je u mlađim danima bio član Torcide, sa svojim društvom iz Nuštra išao je na utakmice Hajduka i onda je 2002. dobio priliku braniti za klub kojeg voli od djetinjstva.

Na Poljudu je proveo šest godina, u tom razdoblju je osvojio dva prvenstva (2004. i 2005.) jedan Kup (2003.) te jedan Superkup (2005.). Također, 2005. godine dobio je Torcidinu nagradu Hajdučko srce koja se dodjeljuje igračima svake sezone.

Gostujući u podcastu 'U rašlje', Balić je bio vrlo jasan oko spomenute teme navijanja za plave...

- To da Hajduk navija za Dinamo, to je misao koju ne mogu prevaliti preko usta. Ma nek' izgube! Neka nam bude gore, kao da će to išta promijeniti - rekao je Balić.