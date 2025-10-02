Iznenadit ćete se kada vidite čime se bavi vatreni kojega je Dalić pozvao u reprezentaciju

Izbornik hrvatske reprezentacije, Zlatko Dalić, aktivirao je pretpoziv prvotimcu Hellas Verone, Domagoju Bradariću, koji će se tako priključiti Vatrenima na okupljanju za predstojeće listopadske utakmice u okviru kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo koje će 2026. godine biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Bradarić je standardni prvotimac talijanskoga prvoligaša Hellas Verone.



Reprezentacija će se okupiti 6. listopada u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja u Češku 8. listopada. Odmah nakon utakmice s Češkom, koja je zakazana za 9. listopada, Vatreni se vraćaju u Zagreb i odmah nastavljaju put za Varaždin gdje ih 12. listopada čeka susret s Gibraltarom.

Što znamo o Bradariću, lijevom braniču rođenome 10. prosinca 1999. godine? Domagoj Bradarić još je jedan u nizu splitskih dragulja koje je Hajduk prerano i olako pustio u inozemstvo. Tako na njegovu popisu utakmica koje je odigrao za bijele stoji da je samo dva puta igrao derbi s Dinamom i oba puta izgubio s po 0:1. Tako, eto, Domagoj nikada još nije osjetio najveću slast koju hajdukovac može osjetiti, pobjedu u najvećemu derbiju.

Naravno, ako ne računamo slavlja u dresu Hajduka II nad Dinamom II u drugoj ligi, u kojoj je Domagoj debitirao kao 17-godišnjak. U toj Hajdukovoj momčadi Domagojev suigrač bio je još jedan današnji A reprezentativac, vratar Ivo Grbić.

Ključni ljudi u Domagojevu nogometnom razvoju, kako je Bradarić ranije rekao, svakako su treneri Vik Lalić i Siniša Oreščanin. Zagrepčanin Oreščanin uveo je mlađahnoga Bradarića u seniorski nogomet te je između kolovoza 2017. i listopada 2018. godine za Hajduk II u drugoj ligi skupio 35 nastupa.

Prvoligaški debi Domagoj je pak ostvario kod trenera Zorana Vulića, u utakmici s Rudešom na Poljudu u rujnu 2018. godine. Kako je Vulić uskoro bio smijenjen, a umjesto njega ustoličen Oreščanin, stvari su odjednom za Domagoja krenule kao iz bajke. Tako je već nakon samo šest prvoligaških nastupa za bijele, u odsutnosti kapetana Juranovića, Domagoj Bradarić bio promoviran u Hajdukova kapetana, i to u derbiju s Dinamom u Zagrebu. Bilo je to samo šest dana nakon Domagojeva 19. rođendana.

Od tada mu je popularnost počela rasti, pa je, među ostalim, jednom gostovao i u TV emisiji In Magazin, u kojoj je otkrio kako mu je glazba ispušni ventil, kako je kao dječak plesao breakdance, a u slobodno vrijeme sklada hip-hop stvari...

– Kad smo na nekim zabavama, volim zaplesati i dignuti ekipu. Kada sam bio mali, svi su mi govorili “ajde na taj ples”, da će mi to dosta pomoći, i doista je pomoglo u mojoj motorici – kazao je tada Bradarić.

Seniorsku karijeru započeo je u drugoj momčadi Hajduka u sezoni 2017./2018., gdje je u 35 nastupa postigao pet pogodaka. Već sljedeće godine debitirao je za prvu momčad splitskog kluba te skupio 22 nastupa. Njegove igre ubrzo su privukle pozornost inozemnih klubova, pa 2019. odlazi u francuski Lille. Tijekom tri sezone odigrao je 59 utakmica i jednom se upisao u strijelce. Godine 2022. prelazi u Salernitanu, gdje je upisao čak 67 nastupa, da bi u sezoni 2024./2025. bio posuđen Hellas Veroni. U dresu kluba iz Verone nastupio je 28 puta i postigao jedan pogodak, a na ljeto 2025. transfer je postao trajan. Za Hrvatsku je do sada odigrao četiri utakmice.