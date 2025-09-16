Naši Portali
TRAGEDIJA

Iznenada umro bivši reprezentativac Srbije i kapetan Zvezde. Na utakmici je doživio dva infarkta

Youtube B92 screenshot
VL
Autor
Vecernji.hr
16.09.2025.
u 21:22

Utakmica je se igrala od 18 sati, a Milovanović je u 7. minuti postigao pogodak. Nešto kasnije, dok se spremao izvesti korner, izgubio je svijest i srušio se na travnjak. Liječnici su se borili za njegov život, no nisu ga uspjeli spasiti.

Iznenada je preminuio Dejan Milovanović (41), bivši veznjak Crvene zvezde i srpski reprezentativac. Pozlilo mu je u utorak poslijepodne tijekom utakmice veterana Zvezdare i PKB-a, javljaju tamošnji mediji. Hitna pomoć stigla je brzo i reanimirala ga na terenu, potom je prevezen u KBC Zvezdara, ali nakon dva infarkta njegovo srce nije izdržalo.

Utakmica je se igrala od 18 sati, a Milovanović je u 7. minuti postigao pogodak. Nešto kasnije, dok se spremao izvesti korner, izgubio je svijest i srušio se na travnjak. Liječnici su se borili za njegov život, no nisu ga uspjeli spasiti. 

- Poštovani predstavnici klubova, prije nekoliko minuta, tijekom utakmice veterana, preminuo je Dejan Milovanović, igrač FK Zvezdara. Iz tog razloga, sljedeće izvanredno kolo, koje je trebalo biti odigrano 18.09., bit će odgođeno - potvrdila je Liga veterana. 

Nogomet je počeo igrati školi Crvene zvezde, prošao je sve selekcije, nosio je kapetansku traku, a u prvu momčad promoviran je 2001. godine. S generacijom u kojoj su bili Boško Janković, Nenad  Jovanović, Dušan Basta, Dragan Mrđa i Marko Perović donio je na Marakanu tri naslova prvaka i četiri Kupa, nakon čega je 2008. ostvario transfer u francuski Lens.

Evo što je Modrić napravio nakon gola, ovo nismo vidjeli u prijenosu

