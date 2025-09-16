Naši Portali
POD SUDSKOM UPRAVOM

Poznati talijanski klub bio je meta zastraživanja zloglasne mafijaške skupine. Pronađeni su dokazi

FILE PHOTO: Serie A - Crotone v AS Roma
ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
16.09.2025.
Crotone, klub koji je sredinom prošlog desetljeća proveo dvije uzastopne sezone u Serie A, a zatim i još jednu u sezoni 2020/21., nalazi se južnoj talijanskoj regiji Kalabriji koja je dom moćne mafijaške skupine 'Ndranghete.

Talijanski nogometni trećeligaš Crotone nalazi se pod jednogodišnjom sudskom upravom nakon što je policija pronašla dovoljno dokaza o uplitanja mafije u klupske poslove, objavili su istražitelji. Klub će nastaviti sa sportskim aktivnostima, ali pod vodstvom službenika koje će odrediti sud.

U priopćenju iz ureda tužitelja koji vode istragu objavljeno je kako je u posljednjem desetljeću klub iravno ili neizravno bio meta zastraživanja i podjarmljivanja od strane članova 'Ndranghete, osobito kada su u pitanju prodaja ulaznica i angažiranje zaštitara.

BiH mediji: Igor Štimac brutalno prozvao Torcidu i zauvijek zatvorio vrata Hajduka
