Poznati talijanski klub bio je meta zastraživanja zloglasne mafijaške skupine. Pronađeni su dokazi

Talijanski nogometni trećeligaš Crotone nalazi se pod jednogodišnjom sudskom upravom nakon što je policija pronašla dovoljno dokaza o uplitanja mafije u klupske poslove, objavili su istražitelji. Klub će nastaviti sa sportskim aktivnostima, ali pod vodstvom službenika koje će odrediti sud.

Crotone, klub koji je sredinom prošlog desetljeća proveo dvije uzastopne sezone u Serie A, a zatim i još jednu u sezoni 2020/21., nalazi se južnoj talijanskoj regiji Kalabriji koja je dom moćne mafijaške skupine 'Ndranghete.

U priopćenju iz ureda tužitelja koji vode istragu objavljeno je kako je u posljednjem desetljeću klub iravno ili neizravno bio meta zastraživanja i podjarmljivanja od strane članova 'Ndranghete, osobito kada su u pitanju prodaja ulaznica i angažiranje zaštitara.