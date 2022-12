Izbornik Maroka: 'Kako bismo osvojili naslov svjetskog prvaka ipak moramo još raditi, ali nismo daleko'

Francuska nogometna reprezentacija drugi je finalist Svjetskog prvenstva u Kataru. Nakon što je Argentina pobijedila Hrvatsku (3:0), aktualni svjetski prvaci slavili su nad Marokom (2:0) i ponovno će igrati na zlatni trofej natjecanja. Svoje su dojmove nakon utakmice podijelili i jedan i drugi izbornik, kao i strijelac prvog pogotka Theo Hernandez.

- Ponosan sam. Ovo je bio važan dvoboj, ali bit će još jedan, posljednji. Ovdje smo mjesec dana, dosada su bili ispunjeni srećom, a moji igrači su kao skupina nagrađeni ovim rezultatom - rekao je trener Les Bluesa Didier Deschamps.

Hernandez je bio precizan u petoj minuti dvoboja.

- Nevjerojatno je igrati u dva uzastopna finala svjetskog prvenstva, napravili smo sjajan posao. Finale će biti velika utakmica, naporno ćemo raditi da pobijedimo. Nadam se da će i moj brat (Lucas, koji se teško ozlijedio u susretu 1. kola protiv Australije, op.a.) doći na finale - kazao je.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - France v Morocco - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 14, 2022 France's Theo Hernandez reacts as he receives medical attention after sustaining an injury REUTERS/Kai Pfaffenbach Photo: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Marokanski izbornik Walid Regragui oduševio je izjavom.

- Dali smo maksimum, a to je najvažnije. Izgubili smo previše važnih igrača. U drugom poluvremenu smo napali, igrali mnogo bolje. Najvažnije je da smo ostavili dobar dojam. Kako bismo osvojili naslov svjetskog prvaka ipak moramo još raditi, ali nismo daleko - zaključio je trener Marokanaca.

