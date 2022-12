UŽIVO OD 20 Francuska želi reprizu, Maroko čudo: Tko će biti drugi finalist, a na koga idu vatreni?

Marokanci su stigli kao autsajderi i postali prva afrička repreznetacija u polufinalu u povijesti Svjetskog prvenstva.

- Kad gledate Rockyja Balbou, želite navijati za njega. Mi smo Rocky ovog Svjetskog prvenstva - rekao je marokanski izbornik Walid Regragui.

Morocco coach Walid Regragui celebrates with the players after the match as Morocco progress to the semi finals