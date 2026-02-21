Košarkašice Raguse uvjerljivo slavile i stigle do trećeg naslova

Košarkašice Raguse po treći su put u povijesti pobjednice Kupa "Ružica Meglaj Rimac", one su u finalu završnog turnira u KC "Dražen Petrović" svladale Studio Zagreb sa 83-72 (19-14, 19-19, 23-21, 22-18).

Sjajna je kod pobjendica bila Nevena Vučković sa 24 koša uz šut za tricu 6-8, a pogađala je svaki put kada bi se suparnice previše približile, Carmen Miloglav je dodala poena, dok je Iva Todorić uz 14 ubačaja imala i 9 asistencija te 8 skokova. U sastavu Zagreba je Dragana Domuzin ubacila 26, dok je Laura Zelnyte dodala 18 pogodaka uz 10 skokova.

Dubrovkinje su čitavim tijekom susreta bile u prednosti, ali Zagrepčanke im nisu dopuštale veće odvajanje. Zadnji put je Studio prišao na pet razlike pet minuta prije kraja kada je bilo 70-65 za Ragusu. Uslijedilo je novo odvajanje Raguse na 10 razlike čime je susret bio zaključen.

Ragusa je ovo natjecanje osvajala i 2021. te 2023. godine.