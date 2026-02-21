Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 132
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KUP RUŽICE MEGLAJ RIMAC

Košarkašice Raguse uvjerljivo slavile i stigle do trećeg naslova

Zagreb: Košarkašice Raguse osvojile su Kup Ružice Meglaj-Rimac
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
21.02.2026.
u 18:45

Sjajna je kod pobjendica bila Nevena Vučković sa 24 koša uz šut za tricu 6-8

Košarkašice Raguse po treći su put u povijesti pobjednice Kupa "Ružica Meglaj Rimac", one su u finalu završnog turnira u KC "Dražen Petrović" svladale Studio Zagreb sa 83-72 (19-14, 19-19, 23-21, 22-18).

Sjajna je kod pobjendica bila Nevena Vučković sa 24 koša uz šut za tricu 6-8, a pogađala je svaki put kada bi se suparnice previše približile, Carmen Miloglav je dodala poena, dok je Iva Todorić uz 14 ubačaja imala i 9 asistencija te 8 skokova. U sastavu Zagreba je Dragana Domuzin ubacila 26, dok je Laura Zelnyte dodala 18 pogodaka uz 10 skokova.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Dubrovkinje su čitavim tijekom susreta bile u prednosti, ali Zagrepčanke im nisu dopuštale veće odvajanje. Zadnji put je Studio prišao na pet razlike pet minuta prije kraja kada je bilo 70-65 za Ragusu. Uslijedilo je novo odvajanje Raguse na 10 razlike čime je susret bio zaključen.

Ragusa je ovo natjecanje osvajala i 2021. te 2023. godine.
Ključne riječi
košarka Ragusa Kup Ružice Meglaj Rimac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!