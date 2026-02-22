Splitov trener Repeša: "Nakon tri izgubljena finala, ovo mi je prvi trofej u karijeri"

Nakon vrlo dramatične završnice zagrebačkog finala Ćosićeva kupa, Draženovim domom zaorilo se "Mo'š govorit kontra mene i kontra cilog svita, al neću da čujem ništa, ništa kontra Splita". Imao je službeni DJ pripremljenu i drugu opciju no ovo je bila noć u kojoj su slavili Splićani. Naime, košarkaši Splita pobijedili su Zadar 89:86 i tako obranili naslov pobjednika nacionalnog Kupa.

A za klub koji je triput bio prvakom Europe ovo je bio sedmi nacionalni Kup s čime su žuti onemogućili Zadrova trenera Danijela Jusupa da postane rekorderom. Naime, on je dosad dijelio prvo mjesto s Jasminom Repešom a tako će ostati najmanje do sljedećeg izdanja Ćosićeva kupa. No, zato je ovo bio prvi trofej Repešina sina Dina:

- Nakon tri izgubljena finala, dva u češkoj i jednog u Hrvatskoj stigao je i moj prvi trofej. Znao sam da će i to jednog dana stići a moram priznati da mi je u tome pomogao i otac svojim dolaskom za savjetnika u KK Split.

Inače, ironija sudbine je htjela da za najboljeg igrača finala bude proglašen Zadranin ali onaj jedan u dresu Splita. Po ocjenama sportskih novinara za najučinkovitijeg igrača proglašen je Antonio Sikirić (19 koševa, 4 asista, 3 skoka) koju odluku je pozdravio i njegov trener Dino Repeša:

- To je apsolutno dobra odluka jer to je moderan bek koji igra u oba smjera.

A taj moderan igrač, neka vrsta Zadrova "neželjenog djeteta", kreirao je i prijelomni trenutak susreta. Baš kada se činilo da je Zadar preuzeo potpunu kontrolu nad susretom i kada su Splićani promašivali trice, nadu im je vratio Sikirić i to na isteku 35. minute. Antonio se tada zaletio na koš Zadra, zakucao pri čemu je zaradio i udarac u nos koji je bio diskvalificirajući za najkreativnijeg Zadrova igrača, centra, Žganeca. Žuti su tako dobili ekstra bacanje plus novi napad iz kojeg je Kučić, na isteku vremena, zabio za 77:78 i novu nadu svoje momčadi.

- Bio je to prijelomni trenutak, za nas veliki hendikep jer sa Žganecom na terenu imali bismo puno veće izglede za pobjedu. Sada nam ne preostaje ništa drugo nego odtugovati ovaj poraz i posvetiti se domaćem Prvenstvu kojim smo posljednjih godina najuvjerljivija momčad - kazao je Zadrov trener Danijel Jusup.

Doduše, imao je Zadar posljednji napad u kojem je Mihailović iz velike daljine pokušao izjednačiti za produžetak ali nije pogodio i splitsko slavlje moglo je početi. Rastrčali su se igrači Splita po terenu a nakon preuzimanja pehara zalijevali su se i pjenušcem. No, osim pehara koji ostaje kao trajno sjećanje na njihov sedmi osvojeni nacionalni Kup, žuti su zavrijedili i 20.000 od sponzora Kupa SuperSporta.

- Rekao sam dečkima tijekom susreta da je ovo utakmica serija i da će pobijediti onaj koji će najbolje reagirati na suparničku seriju. Ni na minus osam u 34. minuti mi nismo izgubili glavu i dalje smo se držali plana. U međuvremenu je Zadru šut stao a mi smo uspjeli zaredati nekoliko dobrih posjeda i zasluženo došli do pobjede - ustvrdio je trener pobjedničkog sastava.

Kod pobjednika najviše su zabili Myers (19), Sikirić (18), Kučić (16) i Jordano (13) dok su kod pobijeđenih dvoznamenkasti bili Mazalin (20), Ramljak (19), Tišma (14), Mihailović (14) i Žganec (10).

Inače, Split je otvorio utakmicu s vodstvom 9:0 a Zadar je zabio svoj prvi koš (Mihailović iz kontre) na isteku četvrte minute. Od prvih 12 splitskih koševa, čak sedam zabio je Antonio Sikirić koji je odlično obavljao posao i čuvanja najboljeg Zadrova igrača Vladimira Mihailovića. Na kraće vrijeme taj posao je radio i Zoran Dragić pa je sjajni crnogorski bek u prvom poluvremenu ostao na samo dva koša ali i tri upisana prekršaja i to za samo 10 minuta provedenih na parketu. U problem s prekršajima ušao je još jedan Zadrov adut, najbolji strijelac momčadi u prvih 20 minuta, Lovro Mazalin koji je predstavljao problem žutima u reketu.

Tijekom cijelog prvog poluvremena, Splićani su bili u vodstvu koje se istekom prvih 20 minuta protegnulo na 13 koševa prednosti (46:33). A za tu prednost najzaslužniji su bili razigravač Myers (12 koševa) te bekovi Kučić i Sikirić s po 10 koševa.

Za održati takvu prednost žutima je trebala solidna obrana koja se očito nije dogodila jer su Zadrani u prve tri minute drugog poluvremena zabili četiri trice (Žganec dvije, Tišma i Mihailović po jednu) vrativši se tako posve u utakmicu. U svoje prvo vodstvo Zadar dolazi zahvaljujući dvojici svojih ljevaka. Najprije je Tišma zabio dva puta u nizu a potom je Mazalin u 27. minuti nadmudrio suparničku zonu za 60:59.

To se činilo prijelomnim trenutkom susreta jer prednost Zadra u posljednjoj dionici bila je stabilna a proizlazila je (baš kao i preokret) iz čvrste strukture igre u kojoj se dobro čuvani Mihailović podredio potrebama momčadi. U tom razdoblju Splićani su se pokušavali vratili tricama ali su ih promašivali i oni s najboljim šuterskim rangom (Drežnjak, Jordano). No, košarka ne bi bila najprevrtljiviji ekipni sport da ne nudi priliku za obrat što se i dogodilo počevši s već spomenutim zakucavanjem Sikirića za 73:78. Nakon toga, Myers je umjesto nokautiranog Sikirića zabio za 73:78 a iz napada proisteklog iz Žganecova isključenja Kučić je zabio tricu, na isteku vremena, za 77:78.

Do kraja smo gledali šahovsku partiju u kojoj je učenik uspio nadmudriti učitelja. Naime, svoj prvi trenerski posao Dino Repeša radio je kao pomoćnik Danijelu Jusupu na klupi Košarkaškog kluba Zagreb.

A u tom nadmudrivanju, minutu prije kraja, žuti su poveli s 86:82, no Mihailović zabija oba bacanja za 86:84, Splitu cure 24 sekunde i Zadar dolazi u situaciju da izjednači ali igrač koji je trebao biti junakom susreta (Mazalin) postaje njegovim tragičarem. Naime, Maza promašuje čisti zicer za izjednačenje što je i svojevrsna sportska nepravda. Naime, i on i Kapusta igrali su na vlastitu odgovornost. Mazalin zbog ozljede gležnja a Kapusta zbog loma kosti u šaci.

- Mazalin je stisnuo zube. Posljednja dva-tri dana nismo se niti nadali da će on i Kapusta zaigrati. Žao mi je što je Mazalin promašio taj šut no i to je košarka. Sveukupno, bili smo inhibirani, za korak i pol sporiji čemu je pridonio i naš nešto gušći raspored. Split je preskočio jednu utakmicu ABA lige a mi se očito nismo uspjeli regenerirati - zaključio je Jusup.