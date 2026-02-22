Real poražen u finalu Kupa uz 15 koševa raspoloženog Hezonje

Košarkaši Baskonije osvojili su u nedjelju španjolski Kup kralja pobijedivši u finalu Real Madrid sa 100-89, što im je prvi trofej nakon 2009. godine. Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja i Andres Feliz su sa po 15 koševa bili najbolji strijelci Real Madrida, koji je i lani bio poražen u finalu od Unicaje iz Malage.

"Kraljevski klub", vodeći u španjolskom prvenstvu, vodio je veći dio susreta, ali je Baskonia okrenula rezultat u zadnjoj četvrtini koju je dobila s 33-17.

"Igrali smo dobro sve do posljednje četvrtine," izjavio je Realov trener Sergio Scariolo.

"Tada smo znatno smanjili našu obrambenu učinkovitost. Dopustili smo previše poena u reketu i u igri jedan na jedan. Ponavljam, tijekom trideset i nešto minuta ukupno smo bili dobri zahvaljujući napadu. Kada smo u tome pali, Baskonia je postizala lake koševe. Čestitam im jer su to odigrali vrlo dobro," dodao je.

Najbolji strijelac ekipe iz Baskije bio je Timothe Luwawu-Cabarrot sa 28 koševa. Time je postao najbolji strijelac Baskonije u finalima Kupa, srušivši rekord bivšeg hrvatskog igrača Velimira Perasovića koji je bio zabio 25 koševa Barceloni u finalu 1994. godine.

Baskonia je u nedjelju sedmi put osvojila Kup dok je Real Madrid ostao na 29 naslova.

"Ponekad se u sportu dogode ove neočekivane stvari," izjavio je Baskonijin predsjednik Josean Querejeta. "S kratkom rotacijom, pobijedili smo jednu od najboljih momčadi u Europi, te nakog dugo vremena osvojili trofej," dodao je.