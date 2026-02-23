Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 57
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NBA

Thunder zaustavio niz Cavsa, Celticsi pokvarili Rileyevu svečanost

NBA: Oklahoma City Thunder at Indiana Pacers
Trevor Ruszkowski/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.02.2026.
u 09:57

Domaći su igrali bez svog najboljeg igrača Shaija Gilgeous-Alexandera, pa su u glavne uloge uskočili epizodisti Isaiah Joe sa 22 koša i Cason Wallace sa 20 ubačaja i 10 skokova, dok je Chet Holmgren uz odličnu obranu sakupio i 17 poena te 15 skokova.

Aktualni NBA prvaci, košarkaši Oklahoma City Thundera zaustavili su niz Cleveleand Cavaliersa na sedam pobjeda svladavši ih u svojoj dvorani sa 121-113.

Domaći su igrali bez svog najboljeg igrača Shaija Gilgeous-Alexandera, pa su u glavne uloge uskočili epizodisti Isaiah Joe sa 22 koša i Cason Wallace sa 20 ubačaja i 10 skokova, dok je Chet Holmgren uz odličnu obranu sakupio i 17 poena te 15 skokova. Kod Cavsa, kojima je ovo prvi poraz od dolaska Jamesa Hadena u momčad, po 20 pogodaka postigli su Harden, Donovan Mitchell i Sam Merrill.

Sam dvoboj imao je čudan tijek, Thunder je u otvaranju pobjegao na 28-5, Cavsi su početkom treće četvrtine nakratko i poveli (68-67), samo da bi domaći bili dominantni u zadnjih 12 minuta.

Oklahoma je s omjerom pobjeda i poraza 44-14 na vrhu Zapadne konferencije, dok je Cleveland sa 36-22 četvrti na Istoku.

U Los Angelesu igrao se NBA klasik između domaćih Lakersa i Boston Celticsa, a ovoga puta uvjerljivu 111-89 pobjedu ostvarili su gosti i to u večeri kada su Lakersi ispred dvorane otkrili statuu svog legendarnog trenera Pata Rileyja, koji ih je vodio u 1980-ima kada je rivalstvo Celticsa i Lakersa bilo na vrhuncu. Svestranu utakmicu u momčadi Celticsa odigrao je Jaylen Brown sa 32 koša, 8 skokova i 7 asistencija, 30 poena dodao je Payton Pritchard, dok su kod domaćih jedini sa značajnijm učinkom bili Luka Dončić sa 25 i LeBron James sa 20 pogodaka.

Celticsi su sa 37-19 druga momčad Istoka, dok su Lakersi peti na Zapadu sa 34-22.

Finalisti iz 2024. Dallas Mavericksi prekinuli su niz od 10 poraza 134-130 pobjedom protiv lanjskih finalista Indiana Pacersa. Khris Middleton je sa 25 ubačaja predvodio pobjednike, dok je Pascal Siakam ubacio 30 za poražene kod kojih u sastavu još uvijek nema hrvatskog centra Ivice Zubca zbog ozljede gležnja. Dallas je s omjerom 20-36 na 12. mjestu Zapada, dok je Indiana sa 15-43 na dnu Istoka.

Golden State Warriorsi iznenađujuće su na svom parketu svladali Denver Nuggetse sa 128-117 s obzirom da su igrali bez Stephena Curryja, Jimmyja Butlera, Draymonda Greena i Kristapsa Porzingisa. U takvoj situaciji morali su se osloniti na neočekivane junake, Moses Moody je ubacio 23, veteran Al Horford 22, a Brandin Podziemski je bio nadomak "triple-doublea" sa 18 poena, 15 skokova i 9 asistencija. Denveru nije pomogla još jedna sjajna partija Nikole Jokića koji je uz 35 koševa imao i 20 skokova te 12 asistencija.

S omjerom 30-27 Golden State je osmi za Zapadu, dok je Denver treći sa 36-22.
Ključne riječi
Cleveland Cavaliers Oklahoma City Thunder

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!