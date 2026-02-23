Thunder zaustavio niz Cavsa, Celticsi pokvarili Rileyevu svečanost

Aktualni NBA prvaci, košarkaši Oklahoma City Thundera zaustavili su niz Cleveleand Cavaliersa na sedam pobjeda svladavši ih u svojoj dvorani sa 121-113.

Domaći su igrali bez svog najboljeg igrača Shaija Gilgeous-Alexandera, pa su u glavne uloge uskočili epizodisti Isaiah Joe sa 22 koša i Cason Wallace sa 20 ubačaja i 10 skokova, dok je Chet Holmgren uz odličnu obranu sakupio i 17 poena te 15 skokova. Kod Cavsa, kojima je ovo prvi poraz od dolaska Jamesa Hadena u momčad, po 20 pogodaka postigli su Harden, Donovan Mitchell i Sam Merrill.

Sam dvoboj imao je čudan tijek, Thunder je u otvaranju pobjegao na 28-5, Cavsi su početkom treće četvrtine nakratko i poveli (68-67), samo da bi domaći bili dominantni u zadnjih 12 minuta.

Oklahoma je s omjerom pobjeda i poraza 44-14 na vrhu Zapadne konferencije, dok je Cleveland sa 36-22 četvrti na Istoku.

U Los Angelesu igrao se NBA klasik između domaćih Lakersa i Boston Celticsa, a ovoga puta uvjerljivu 111-89 pobjedu ostvarili su gosti i to u večeri kada su Lakersi ispred dvorane otkrili statuu svog legendarnog trenera Pata Rileyja, koji ih je vodio u 1980-ima kada je rivalstvo Celticsa i Lakersa bilo na vrhuncu. Svestranu utakmicu u momčadi Celticsa odigrao je Jaylen Brown sa 32 koša, 8 skokova i 7 asistencija, 30 poena dodao je Payton Pritchard, dok su kod domaćih jedini sa značajnijm učinkom bili Luka Dončić sa 25 i LeBron James sa 20 pogodaka.

Celticsi su sa 37-19 druga momčad Istoka, dok su Lakersi peti na Zapadu sa 34-22.

Finalisti iz 2024. Dallas Mavericksi prekinuli su niz od 10 poraza 134-130 pobjedom protiv lanjskih finalista Indiana Pacersa. Khris Middleton je sa 25 ubačaja predvodio pobjednike, dok je Pascal Siakam ubacio 30 za poražene kod kojih u sastavu još uvijek nema hrvatskog centra Ivice Zubca zbog ozljede gležnja. Dallas je s omjerom 20-36 na 12. mjestu Zapada, dok je Indiana sa 15-43 na dnu Istoka.

Golden State Warriorsi iznenađujuće su na svom parketu svladali Denver Nuggetse sa 128-117 s obzirom da su igrali bez Stephena Curryja, Jimmyja Butlera, Draymonda Greena i Kristapsa Porzingisa. U takvoj situaciji morali su se osloniti na neočekivane junake, Moses Moody je ubacio 23, veteran Al Horford 22, a Brandin Podziemski je bio nadomak "triple-doublea" sa 18 poena, 15 skokova i 9 asistencija. Denveru nije pomogla još jedna sjajna partija Nikole Jokića koji je uz 35 koševa imao i 20 skokova te 12 asistencija.

S omjerom 30-27 Golden State je osmi za Zapadu, dok je Denver treći sa 36-22.