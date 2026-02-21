Split preokretom u zadnjoj dionici pobijedio Zadar i obranio naslov

Košarkaši Splita obranili su naslov pobjednika Kupa "Krešimir Ćosić" nakon što su u finalu završnog turnira u KC "Dražen Petrović" svladali Zadar sa 89-86 (24-14, 22-19, 19-37, 24-16).
Teyvon Myers sa 19 i Roko Sikirić sa 18 koševa predvodili su Split, dok su Lovro Mazalin sa 20 i marko Ramljak sa 19 pogodaka bili najefikasniji kod Zadra.
Split je odlično otvorio dvoboj, poveo sa 9-0, dok je Zadar prve koševe zabio nakon čak četiri minute susreta. Prednost Splita u prvoj je četvrtini rasla do 20-7 u 9. minuti, ali Zadar se sabrao i četiri minute prije odmora se primaknuo na 32-28. Uslijedile su trice Sikirića i Jordana za novi bijeg Splita koji je na poluvrijeme otišao s osjetnom prednosti 46-33.
No, u trećoj četvrtini proradio je napad Zadra koji je zabio čak 37 koševa. Trice su pogađali Žganec, Mihailović i Kapusta pa je u 27. minuti Zadar prvi put i poveo. Na ulasku u zadnjih 10 minuta Zadar je imao prednost od pet razlike, a tricom Kapuste u 34. minuti je otišao i na najvećih 76-68. No, ubrzo potom Sikirić je uspio zakucati usprkos nesportskoj pogrešci Žganeca, a to je iniciralo seriju Splita 8-0 kojom su "žuti" ponovno stigli u prednost.
Minutu i pol prije kraja Stephens je zakucao za 86-82 za Split. Zadar je nakon ubačaja Mihailovića i dobrom obranom uspio doći do napada kod vodstva Splita 86-84, ali Mazalin je 20 sekundi prije kraja promašio zicer za izjednačenje. Do kraja susreta viđen je festival slobodnih bacanja sve dok Mihailović nije morao pokušati izjednačiti tricom s više od 10 metara, ali nije bio precizan.
Za Split je ovo sedmi naslov u Kupu iz 10. finala, dok je Zadar ostao na devet iz 22 finala.
Čestitke košarkašima KK Splita, obiteljska pizza i kištra cocacole u caklenin bocama i ovaj put ode u Split. Europe nažalost ni ovaj put neće viditi ni prvak ni pobjednik kupa Hrvatske.