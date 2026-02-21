Split preokretom u zadnjoj dionici pobijedio Zadar i obranio naslov

Košarkaši Splita obranili su naslov pobjednika Kupa "Krešimir Ćosić" nakon što su u finalu završnog turnira u KC "Dražen Petrović" svladali Zadar sa 89-86 (24-14, 22-19, 19-37, 24-16).

Teyvon Myers sa 19 i Roko Sikirić sa 18 koševa predvodili su Split, dok su Lovro Mazalin sa 20 i marko Ramljak sa 19 pogodaka bili najefikasniji kod Zadra.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Split je odlično otvorio dvoboj, poveo sa 9-0, dok je Zadar prve koševe zabio nakon čak četiri minute susreta. Prednost Splita u prvoj je četvrtini rasla do 20-7 u 9. minuti, ali Zadar se sabrao i četiri minute prije odmora se primaknuo na 32-28. Uslijedile su trice Sikirića i Jordana za novi bijeg Splita koji je na poluvrijeme otišao s osjetnom prednosti 46-33.

No, u trećoj četvrtini proradio je napad Zadra koji je zabio čak 37 koševa. Trice su pogađali Žganec, Mihailović i Kapusta pa je u 27. minuti Zadar prvi put i poveo. Na ulasku u zadnjih 10 minuta Zadar je imao prednost od pet razlike, a tricom Kapuste u 34. minuti je otišao i na najvećih 76-68. No, ubrzo potom Sikirić je uspio zakucati usprkos nesportskoj pogrešci Žganeca, a to je iniciralo seriju Splita 8-0 kojom su "žuti" ponovno stigli u prednost.

Minutu i pol prije kraja Stephens je zakucao za 86-82 za Split. Zadar je nakon ubačaja Mihailovića i dobrom obranom uspio doći do napada kod vodstva Splita 86-84, ali Mazalin je 20 sekundi prije kraja promašio zicer za izjednačenje. Do kraja susreta viđen je festival slobodnih bacanja sve dok Mihailović nije morao pokušati izjednačiti tricom s više od 10 metara, ali nije bio precizan.

Za Split je ovo sedmi naslov u Kupu iz 10. finala, dok je Zadar ostao na devet iz 22 finala.