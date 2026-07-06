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DAVNE 1921. GODINE

'U vlaku smo se smrzavali, stisnuti oko kotlova za grijanje. Dva igrača morala su dijeliti krevet'

2026 FIFA World Cup Previews
Michaela Stache/REUTERS
Autor
Damir Mrvec
06.07.2026.
u 13:50

Danas će se na AT&T stadionu u Arlingtonu odigrati najočekivaniji susret osmine finala SP-a između Portugala i Španjolske

Danas će se na AT&T stadionu u Arlingtonu odigrati najočekivaniji susret osmine finala Svjetskog nogometnog prvenstva - sučelit će se susjedi i vječni rivali, Portugal i Španjolska. Spektakl u Teksasu bit će 42. susret jedne od najstarijih i najžešćih reprezentativnih bitaka, popularno zvanog Iberski derbi. Povijest njihovih dvoboja prepuna je drame, a svima je u sjećanju ostao epski dvoboj iz grupne faze Svjetskog prvenstva 2018. koji je završio 3:3, a obilježio ga je nevjerojatan hat-trick Cristiana Ronalda.

Ipak, najsvježije sjećanje dolazi iz finala UEFA Lige nacija 2025. godine. U napetoj utakmici u Münchenu, rezultat je nakon produžetaka bio 2:2, a Portugal je slavio nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Ta pobjeda dala je Martinezu i njegovim igračima psihološku prednost i dokaz da se mogu nositi s Furijom.

Prvi nogometni susret ovih dviju reprezentacija odigran je 1921. u Madridu, gdje je Španjolska slavila s 3:1. Tadašnji nogomet bio je amaterski, a anegdote svjedoče o uvjetima koji su danas nezamislivi. Luis Olaso, jedan od sudionika te utakmice, godinama kasnije prisjećao se putovanja u Lisabon.

- Sjećam se da smo se u vlaku smrzavali, stisnuti oko kotlova za grijanje. Smještaj je bio vrlo skroman. Ponekad su dva igrača morala dijeliti krevet. Neki su suigrači stigli prije mene i zauzeli krevete, pa sam morao spavati na sklopivoj stolici, u čarapama jer su mi noge visjele.

Vrhunac rane španjolske dominacije dogodio se u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 1934. godine. Na stadionu Chamartín u Madridu, pred očima predsjednika Republike Niceta Alcalá-Zamore, Španjolska je ponizila Portugal s nevjerojatnih 9:0, što je i danas najveća pobjeda u povijesti njihovih susreta. Portugal je prvu pobjedu nad Španjolskom čekao sve do 1947. godine, kada su u Jamoru slavili s 4:1. U dosadašnjem 41 susretu, Španjolska ima prednost sa 17 pobjeda, Portugal je slavio šest puta, a čak 18 utakmica završilo je bez pobjednika. 

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Ključne riječi
SP 2026. Portugal Španjolska

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