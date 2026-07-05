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Na rubu

Spašava živote u operacijskoj sali, a mir pronalazi među konjima

Foto: Privarni album
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Autor
Damir Mrvec
05.07.2026.
u 10:25

Vodeći hrvatski transplantacijski kirurg i dugogodišnji voditelj transplantacijskog tima KB-a Merkur slobodno vrijeme posvećuje uzgoju vrhunskih sportskih konja, nastavljajući obiteljsku tradiciju povezanu sa Sinjem, Alkom i konjaništvom

Dok u operacijskoj dvorani izvodi neke od najsloženijih kirurških zahvata, u slobodno vrijeme mir i novu energiju pronalazi među konjima. Prof. dr. sc. Stipislav Jadrijević, specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije, jedan je od vodećih hrvatskih transplantacijskih kirurga, a istodobno i strastveni uzgajivač sportskih konja.

Tijekom bogate liječničke karijere ostvario je niz pionirskih pothvata. Sudjelovao je u prvim transplantacijama gušterače i bubrega u Hrvatskoj 2003. godine, transplantaciji tankog crijeva 2008. godine te u iznimno zahtjevnim operacijskim zahvatima vađenja jetre, odstranjivanja tumora i ponovne implantacije organa. Za svoj rad primio je brojna priznanja i odlikovanja, među kojima se ističu Nagrada Grada Zagreba 2003. godine te priznanje Ministarstva zdravstva 2011. godine. Dugogodišnji je voditelj transplantacijskog tima Kliničke bolnice Merkur, vodećeg hrvatskog centra za transplantacijsku medicinu i jednog od najuglednijih u ovom dijelu Europe.

Iako svakodnevno donosi odluke koje spašavaju ljudske živote, najveći mir pronalazi daleko od bolničkih hodnika – na svojoj ergeli pokraj Ivanić-Grada. Upravo među konjima, kaže, puni energiju za iznimno zahtjevan posao kojim se bavi.

Ljubav prema konjima duboko je ukorijenjena u njegovu obiteljsku tradiciju i zavičaju. Potječe iz Sinja, grada u kojem su konji i Sinjska alka dio identiteta, a među njegovim precima bilo je više alkara. Ta je povezanost s konjima tijekom godina prerasla u ozbiljan uzgojni projekt.

Posebno mjesto u toj priči ima njegov sin Filip Jadrijević, jedan od najuspješnijih hrvatskih preponskih jahača, višestruki državni prvak, nekadašnji član hrvatske reprezentacije i osvajač medalja na Balkanskim prvenstvima. Otac i sin godinama zajednički razvijaju uzgoj sportskih konja, stvarajući ergelu koja je danas prepoznata i izvan hrvatskih granica.

Rezultati njihova rada najbolje se vide na međunarodnoj sceni. Konji uzgojeni na ergeli Jadrijević uspješno nastupaju na najjačim europskim natjecanjima, ponajviše u Njemačkoj, gdje ostvaruju zapažene rezultate i potvrđuju kvalitetu hrvatskog uzgoja sportskih konja.

Svaki slobodan trenutak prof. Jadrijević posvećuje svojim grlima – od uzgoja i ždrebljenja, preko školovanja mladih konja, pa sve do njihove pripreme za nastupe na najvećim međunarodnim natjecanjima. U tom poslu veliku stručnu pomoć pruža mu i sin Filip, apsolvent Medicinskog fakulteta, koji zbog studijskih obveza trenutačno nije aktivan u natjecateljskom jahanju, ali svojim znanjem i iskustvom aktivno sudjeluje u razvoju ergele.

Obiteljska povezanost sa Sinjskom alkom traje i danas. Filip Jadrijević član je Viteškog alkarskog društva te prolazi pripreme za buduće nastupe u alkarskim natjecanjima, nastavljajući tradiciju brojnih članova obitelji Jadrijević koji su tijekom desetljeća dali značajan doprinos razvoju Alke i Viteškog alkarskog društva.

Među konjima iz njihova uzgoja posebno se ističe Crypton Comme Il Faut, grlo koje nastupa na međunarodnim natjecanjima najviše razine (CSI s najvećim brojem zvjezdica), preskačući prepreke visine od 1,55 do 1,60 metara. Takvi rezultati predstavljaju iznimnu promociju hrvatskog uzgoja sportskih konja i potvrđuju da se u Hrvatskoj mogu stvarati grla sposobna za nastupe na samom svjetskom vrhu.

Unatoč tome, obitelj Jadrijević smatra kako privatni uzgajivači sportskih konja u Hrvatskoj još uvijek nemaju odgovarajuću institucionalnu potporu. Ističu da potencijal domaćeg uzgoja nije dovoljno prepoznat te da zbog nedostatka sustavne podrške dio najkvalitetnijih grla završava u stranim uzgojnim programima i asocijacijama. Smatraju kako bi snažnija suradnja uzgajivača i nadležnih institucija pridonijela razvoju hrvatskog sportskog konjogojstva i boljoj međunarodnoj afirmaciji domaćeg uzgoja.

Ključne riječi
Preponsko jahanje Hipodrom natjecanja operacija Konjički sport

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