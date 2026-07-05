Zašto Modrić nije doputovao u Zagreb s ostalim reprezentativcima

Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Zagreb nakon završetka nastupa na Svjetskom prvenstvu, no na letu iz Toronta nije bilo svih igrača. Među izostalim bio je i kapetan Luka Modrić. Prema pisanju više domaćih medija, Modrić je nakon ispadanja u šesnaestini finala protiv Portugala odlučio ne vratiti se odmah s reprezentacijom u Hrvatsku, već je izravno otputovao na odmor s obitelji.

Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine nakon iznimno dramatične utakmice šesnaestine finala u Torontu. Portugal je slavio rezultatom 2:1, čime je za "Vatrene" završen turnir u kojemu su prvi put prošli skupinu, a nisu osvojili medalju.

Utakmica protiv Portugala postala je jedan od najkomentiranijih događaja na prvenstvu. Nakon što je Hrvatska povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, Portugal se vratio preko Cristiana Ronalda iz kaznenog udarca u 67. minuti. Pobjednički pogodak za Portugal postigao je Gonçalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, što je slomilo nade hrvatskih reprezentativaca. Susret je obilježila i velika sudačka kontroverza u samoj završnici – hrvatski pogodak za izjednačenje Joška Gvardiola poništen je nakon intervencije VAR-a zbog zaleđa.

Nakon povratka većine reprezentativaca u Zagreb, kapetan Luka Modrić nije bio među njima. Odlučio je izravno iz Toronta otputovati na obiteljski odmor, što je razumljivo nakon zahtjevne sezone u kojoj je s gotovo 41 godinom odigrao preko 2000 minuta u dresu Milana. Upravo je njegova klupska budućnost glavna tema europskih sportskih medija. Naime, Modriću je 30. lipnja istekao ugovor s Milanom, čime je postao slobodan igrač. Uprava "rossonera" navodno želi zadržati hrvatskog kapetana i za sezonu 2026/27., no za sada nije poznata konačna odluka legendarnog veznjaka ni o klupskoj ni o reprezentativnoj budućnosti.