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HRVATSKI KAPETAN

Zašto Modrić nije doputovao u Zagreb s ostalim reprezentativcima

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: JEENAH MOON/REUTERS
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
05.07.2026.
u 07:46

Modrić je nakon ispadanja u šesnaestini finala protiv Portugala odlučio ne vratiti se odmah s reprezentacijom u Hrvatsku, već je izravno otputovao na odmor s obitelji.

Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Zagreb nakon završetka nastupa na Svjetskom prvenstvu, no na letu iz Toronta nije bilo svih igrača. Među izostalim bio je i kapetan Luka Modrić. Prema pisanju više domaćih medija, Modrić je nakon ispadanja u šesnaestini finala protiv Portugala odlučio ne vratiti se odmah s reprezentacijom u Hrvatsku, već je izravno otputovao na odmor s obitelji.

Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine nakon iznimno dramatične utakmice šesnaestine finala u Torontu. Portugal je slavio rezultatom 2:1, čime je za "Vatrene" završen turnir u kojemu su prvi put prošli skupinu, a nisu osvojili medalju.

Utakmica protiv Portugala postala je jedan od najkomentiranijih događaja na prvenstvu. Nakon što je Hrvatska povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, Portugal se vratio preko Cristiana Ronalda iz kaznenog udarca u 67. minuti. Pobjednički pogodak za Portugal postigao je Gonçalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, što je slomilo nade hrvatskih reprezentativaca. Susret je obilježila i velika sudačka kontroverza u samoj završnici – hrvatski pogodak za izjednačenje Joška Gvardiola poništen je nakon intervencije VAR-a zbog zaleđa.

Nakon povratka većine reprezentativaca u Zagreb, kapetan Luka Modrić nije bio među njima. Odlučio je izravno iz Toronta otputovati na obiteljski odmor, što je razumljivo nakon zahtjevne sezone u kojoj je s gotovo 41 godinom odigrao preko 2000 minuta u dresu Milana. Upravo je njegova klupska budućnost glavna tema europskih sportskih medija. Naime, Modriću je 30. lipnja istekao ugovor s Milanom, čime je postao slobodan igrač. Uprava "rossonera" navodno želi zadržati hrvatskog kapetana i za sezonu 2026/27., no za sada nije poznata konačna odluka legendarnog veznjaka ni o klupskoj ni o reprezentativnoj budućnosti.

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FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
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Ključne riječi
SP 2026. Luka Modrić

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