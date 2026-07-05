FOTO Drage dame, uživajte: Odabrali smo najzgodnije nogometaše na ovom SP-u

Svjetsko nogometno prvenstvo i ove je godine izazvalo ogroman interes javnosti, a osim napetih utakmica, rezultata i sportskih analiza, pozornost dijela publike privlače i igrači izvan terena – njihova pojava, stil i popularnost među navijačima.
Svjetsko nogometno prvenstvo i ove je godine izazvalo ogroman interes javnosti, a osim napetih utakmica, rezultata i sportskih analiza, pozornost dijela publike privlače i igrači izvan terena – njihova pojava, stil i popularnost među navijačima.
Foto: Paul Childs/REUTERS
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Uredništvo je, na temelju reakcija publike i odjeka na društvenim mrežama, sastavilo neslužbenu listu nogometaša koji su se svojim izgledom posebno istaknuli tijekom turnira. Naravno, odmah da se ogradimo: ukusi su različiti, algoritmi društvenih mreža su nepredvidivi, a simpatije navijača još nepredvidivije.
Uredništvo je, na temelju reakcija publike i odjeka na društvenim mrežama, sastavilo neslužbenu listu nogometaša koji su se svojim izgledom posebno istaknuli tijekom turnira. Naravno, odmah da se ogradimo: ukusi su različiti, algoritmi društvenih mreža su nepredvidivi, a simpatije navijača još nepredvidivije.
Foto: Paul Childs/REUTERS
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Ako vašeg favorita nema na listi – nemojte se ljutiti, vjerojatno je samo prošao ispod radara ili se negdje izgubio u moru komentara i lajkova.
Ako vašeg favorita nema na listi – nemojte se ljutiti, vjerojatno je samo prošao ispod radara ili se negdje izgubio u moru komentara i lajkova.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Jude Bellingham (Engleska, 23)
Jude Bellingham (Engleska, 23)
Foto: Maria Lysaker/REUTERS
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Lucas Bergvall (Švedska, 20)
Lucas Bergvall (Švedska, 20)
Foto: JEENAH MOON/REUTERS
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Mathew Leckie (Australija, 35)
Mathew Leckie (Australija, 35)
Foto: Troy Wayrynen/REUTERS
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Joško Gvardiol (Hrvatska, 24)
Joško Gvardiol (Hrvatska, 24)
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Cho Gue-Sung (Južna Koreja, 28)
Cho Gue-Sung (Južna Koreja, 28)
Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS
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Joshua Kimmich (Njemačka, 31)
Joshua Kimmich (Njemačka, 31)
Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS
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Granit Xhaka (Švicarska, 33)
Granit Xhaka (Švicarska, 33)
Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
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Ferran Torres (Španjolska, 26)
Ferran Torres (Španjolska, 26)
Foto: Brett Davis/REUTERS
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Leandro Paredes (Argentina, 32)
Leandro Paredes (Argentina, 32)
Foto: William Purnell/REUTERS
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Ruben Dias (Portugal, 32)
Ruben Dias (Portugal, 32)
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
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Kenan Yildiz (Turska, 21)
Kenan Yildiz (Turska, 21)
Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS
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Luka Vušković (Hrvatska, 19)
Luka Vušković (Hrvatska, 19)
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Luka Sučić (Hrvatska, 23)
Luka Sučić (Hrvatska, 23)
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Kai Havertz (Njemačka, 27)
Kai Havertz (Njemačka, 27)
Foto: PILAR OLIVARES/REUTERS
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Michael Olise (Francuska, 24)
Michael Olise (Francuska, 24)
Foto: James Lang/REUTERS
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Micky van de Ven (Nizozemska, 25)
Micky van de Ven (Nizozemska, 25)
Foto: Denny Medley/REUTERS
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Virgil van Dijk (Nizozemska, 34)
Virgil van Dijk (Nizozemska, 34)
Foto: Jay Biggerstaff/REUTERS
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Keito Nakamura (Japan, 25)
Keito Nakamura (Japan, 25)
Foto: ISSEI KATO/REUTERS
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Elijah Just (Novi Zeland, 26)
Elijah Just (Novi Zeland, 26)
Foto: Simon Fearn/REUTERS
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Rodrigo De Paul (Argentina, 32)
Rodrigo De Paul (Argentina, 32)
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
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