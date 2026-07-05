FOTO Drage dame, uživajte: Odabrali smo najzgodnije nogometaše na ovom SP-u
Svjetsko nogometno prvenstvo i ove je godine izazvalo ogroman interes javnosti, a osim napetih utakmica, rezultata i sportskih analiza, pozornost dijela publike privlače i igrači izvan terena – njihova pojava, stil i popularnost među navijačima.
Uredništvo je, na temelju reakcija publike i odjeka na društvenim mrežama, sastavilo neslužbenu listu nogometaša koji su se svojim izgledom posebno istaknuli tijekom turnira. Naravno, odmah da se ogradimo: ukusi su različiti, algoritmi društvenih mreža su nepredvidivi, a simpatije navijača još nepredvidivije.