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ZANIMLJIV DETALJ

Mnogi ne vjeruju što je Ronaldo izgovorio prije jedanaesterca protiv Hrvatske

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: Kevin Sousa/REUTERS
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
05.07.2026.
u 08:10

Korisnici iz arapskih zemalja diljem svijeta ostali su u nevjerici i euforiji, uvjereni kako su na snimci jasno očitali usne Ronalda – koji dolazi iz katoličke obitelji – kako dvaput izgovaraju "Bismillah"

Portugal se plasirao u četvrtfinale nakon uzbudljive pobjede nad Hrvatskom rezultatom 2:1, no nekoliko dana nakon utakmice najviše se priča ne o samom rezultatu, nego o brojnim spornim situacijama zbog kojih se morao oglašavati VAR. Osim toga, pozornost javnosti okupirao je i detalj koji je prethodio jedanaestercu iz kojega je Cristiano Ronaldo zabio za 1:1. Naime, kamera je u krupnom planu zabilježila trenutak u kojem kapetan Portugala, neposredno prije izvođenja udarca, nešto izgovara u sebi. Taj je kadar pokrenuo brojne rasprave o tome što je Ronaldo zapravo rekao.

Samo nekoliko trenutaka nakon što je lopta zatresla mrežu, društvene mreže su "eksplodirale". Korisnici iz arapskih zemalja diljem svijeta ostali su u nevjerici i euforiji, uvjereni kako su na snimci jasno očitali usne Ronalda – koji dolazi iz katoličke obitelji – kako dvaput izgovaraju "Bismillah", odnosno "U ime Boga". Ta se fraza u islamskoj kulturi tradicionalno koristi kao zazivanje Božjeg blagoslova prije neke važne akcije.

Za mnoge to nije bilo iznenađenje. Otkako je 2022. godine stigao u Al Nassr, Ronaldo je postao svojevrsna ikona arapskog svijeta, a na mrežama su odmah isplivali brojni komentari u kojima se tvrdi da je CR7 pod jakim utjecajem tamošnje kulture. Čak su i neke specijalizirane redakcije iz Dohe i Dubaija analizirale usporenu snimku i zaključile isto: Ronaldo je doista izgovorio "Bismillah". Neki fanovi, štoviše, podsjećaju i na navodnu staru Ronaldovu izjavu kako uvijek izgovara tu frazu prije udarca jer mu to donosi sreću, odnosno golove.

No, dok se na istoku slavi, u samom Portugalu priča ide u sasvim drugom smjeru. Tamošnji navijači ne sumnjaju u svoje – tvrde da je njihov kapetan samo samog sebe "nabrijao" na portugalskom. Prema njihovu tumačenju, Ronaldo je zapravo rekao "vais marcar" (što znači "zabiti ćeš" ili "dat ćeš gol"). Zbog njegova specifičnog naglaska "vais marcar" zvuči prilično slično "Bismillah", pa je cijela rasprava vjerojatno plod jezične sličnosti i činjenice da su ga milijuni gledali kroz povećalo.

Sam Ronaldo, naravno, nije komentirao teorije zavjere ni lingvističke analize. Nakon utakmice mirno je slavio s navijačima ispred hotela, fokusiran na prolaz u četvrtfinale. Ondje će u ponedjeljak od 21 sat igrati protiv Španjolske, a bolji iz toga susreta u narednoj fazi natjecanja ide na pobjednika utakmice Sjedinjenih Američkih Država i Belgije.

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FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
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Ključne riječi
Portugal SP 2026. Cristiano Ronaldo

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