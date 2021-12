Iz Dinama reagirali na kaznu Livaji i Subašiću zbog uvredljive pjesme: Preblaga je!

Marko Livaja i Danijel Subašić kažnjeni su s 35.000 kuna, odnosno 25.000 kuna, jer su nakon pobjede Hajduka nad Dinamom 5. prosinca na Maksimiru pjevali "Mrzim Dinamo, sprsko ime to", što nije zadovoljilo vodeće ljude hrvatskog prvaka.

Naime, odlučili su reagirati priopćenjem u kojem navode da je kazna preblaga, prvenstveno jer se Livaja uopće nije ispričao za uvrede koje je uputio sudjelovanjem u toj "pjesmici".

- Smatramo da je kazna preblaga i posljedica pogrešne kvalifikacije prekršaja. Naime, skandiranje "Mrzim Dinamo, srpsko ime to..." koje predvodi Marko Livaja na dočeku u Zračnoj luci Split (dakle u vremenu koje se računa pod vrijeme nakon utakmice ) i skandiranje "I purgera, i Riječana, šakama i nogama, bocama i letvama, sve za našeg Hajduka", koje post festum pjevaju igrači Livaja i Subašić zapravo predstavlja kršenje članka 87. stavak 1. Disciplinskog pravilnika, a ne članka 84. Disciplinskog pravilnika, koji se odnosi na kršenje Kodeksa ponašanja nogometnih djelatnika i na temelju kojeg je pokrenut disciplinski postupak - navode iz Dinama u priopćenju za javnost te dodaju:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 05.12.2021.,Zagreb - Stadion Maksimir , 18. kolo Hrvatski Telekom Prve HNL: Dinamo - Hajduk

- Očigledno su se željeli stvoriti preduvjeti da igrači budu kažnjeni samo novčanom kaznom, što bi prijavom po članku 87. Disciplinskog pravilnika bilo nemoguće. Za nas ne stoji niti isprika kao olakotna okolnost, jer je igrač Livaja javno nije izrekao, što bi bilo primjereno s obzirom na to da je sam prekršaj počinjen u javnosti pa bi onda i javna isprika imala specifičnu težinu. Igrač Subašić je svoje javno obraćanje više fokusirao na činjenicu da je netko nepoznat snimio skandiranje pa je to tako izašlo u javnost, nego što se jasno i nedvosmisleno ispričao za ono što je skandirao. S obzirom na to da igrači nisu pokazali nikakav osjećaj odgovornosti za ono što se dogodilo, zatim da je prisutna javnost i veći broj osoba kao otegotna okolnost te da se radi o uglednim igračima, sadašnjem i bivšem reprezentativcu Hrvatske, novčana kazna nije primjerena težini prekršaja.

Inače, nakon derbija Dinamo je zbog korištenja pirotehnike navijača kažnjen s 50.000 kuna, a Hajduk sa 60.000 kuna.