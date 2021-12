'Ostavite Livaju na miru. To su radili i dinamovci, a sa srpstvom oko kluba prvi je počeo Tuđman'

Najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka koji je odigran u nedjelju i kojeg su Splićani pobijedili s dva gola razlike napokon je vratio hrvatski nogomet na stare slave. Napokon je to bio derbi dviju kvalitetnih momčadi od kojih obje imaju jednake šanse pretendirati za titulu u svibnju bez obzira na to što zagrebački navijači nisu uspjeli napuniti Maksimir unatoč činjenici što je velika većina njih zasićena samovoljom Zdravka Mamića i Dinamovom, ponekad sudački i parapolitički potpomognutom dominacijom u posljednjem desetljeću.



Ipak, Dinamo dokazuje da je u kontinuitetu kvalitetna i respektabilna momčad europskih razmjera, a Hajduk je nakon desetljeća i pol teške ali uspješne financijske, upravljačke i sportske tranzicije, napokon zakoračio na mjesto koje mu je oduvijek pripadalo, a to je nogometni vrh.