Iz Dinama poslali poziv starijim navijačima: 'Dođite da zajedno podijelimo uspomene'

Postoje ljubavi koje traju vječno. Postoje emocije koje s godinama ne izblijede, postoje trenuci koje prepričavamo generacijama. Postoje igrači čijih magičnih trenutaka se sjećamo i godinama kasnije i golovi koji su se pokušavali opisati riječima, ali ih se moralo doživjeti da bi ih se razumjelo. Upravo iz tog razloga, GNK Dinamo organizira “Jednom Plavi, zauvijek Plavi”, navijačko druženje za članove kluba starije od 65 godina. U petak, 07.11., u 16 sati podno zapadne tribine stadiona Maksimir ugostit ćemo naše dugogodišnje navijače koji će moći podijeliti svoje priče vezane za klub. Ovime želimo njegovati odnos kojeg GNK Dinamo ima i gradi s onima koji su svoju mladost, ljubav i strast dali klubu, objavili su iz Dinama na službenim stranicama.

Želimo, bar u maloj mjeri, vratiti to natrag i pružiti im priliku da njihova sjećanja ožive. U tekućoj godini GNK Dinamo broji 3192 člana kluba starijih od 65 godina. Ovo predstavlja porast od 2257 članova u odnosu na 2024. Dokaz je to da Dinamo živi u srcima mnogih i da s vremenom ta ljubav ne slabi.

Druženje će se odvijati ispod zapadne tribine stadiona Maksimir, poprišta bezbroj priča i sjećanja koje gaje sve generacije Dinamovih navijača. Tom skupu navijača pridružit će se i ljudi koji su ta sjećanja stvarali. Legende kluba, autori nekih od najbitnijih i najvažnijih pobjeda, kako na terenu tako i izvan njega, okupit će se i prepričati svoje anegdote iz godina provedenih u klubu.

Posebno iznenađenje: naš partner Franck će tijekom cijelog događanja častiti sve posjetitelje toplom kavom – jer neke priče najbolje se prepričavaju upravo uz šalicu dobre kave.

Pozivamo sve sudionike da sa sobom ponesu svoje memorabilije koje, i godinama kasnije, čuvaju i rado se sjete. Neke sitnice ipak puno znače, zato donesite svoj komadić Dinamove povijesti i dobijte priliku ispričati priču tog suvenira okruženi drugim plavim navijačima. Okruženi Dinamovcima, kao i nekad. Neke priče, ipak, su toliko važne da ih se mora prenositi s koljena na koljeno. Dvomeč s Leeds Unitedom ’67., naslov u sezoni ‘81/’82, Valentinovo 2000. i još puno, puno njih. Upravo zato želimo da u jednoj ruci ponesete neku memorabiliju, a drugom povedete svoje unuke na Maksimir i priuštite im nezaboravno poslijepodne učenja o voljenom klubu. Omogućite im da prožive mladost svojih djedova i baka te vide kako je navijanje za Plave izgledalo prije nekoliko desetljeća.

Ulazak na stadion i druženje bit će moguć samo osobama starijima od 65 godina i njihovim unucima, članovima kluba. Svi koji žele sudjelovati, a još nisu članovi, mogu se učlaniti u petak u Fan shopu Maksimir i zatim prisustvovati druženju. Pokažimo kako plavo srce još uvijek s ponosom tuče!

Zgrabite svoje članske iskaznice, unučad, najdraže memorabilije i uputite se na Maksimir oživjeti trenutke koji su obilježili vaš život, ali i našu povijest. Prijaviti se možete OVDJE.