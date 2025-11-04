Nećete vjerovati što je Ćiro Blažević poklonio Dinamovoj ikoni koja je štrajkala glađu zbog sina

Slavko Ištvanić, nekadašnji kapetan Dinama, prošle godine je u svom domu, točno u podne, štrajko glađu. Na ovaj čin ga je, kako je rekao u izjavi za Večernji list, naveo klub za koji je odigrao više od 500 utakmica, a od kojeg već tri desetljeća potražuje novce koji su, kaže, njegovi i pošteno zarađeni. 'Ovo radim i zbog svog 29-godišnjeg bolesnog sina, a to je javnosti već otprije poznato. Ovo je moja borba od koje neću odustati.'

- Vlasnik sam kafića Tea i imam firmu koja se bavi ugrađivanjem hidroizolacije ravnih krovova - rekao je Ištvanić za Net.hr o poslovima kojima se danas bavi. Kafić mu je ostavio pokojni trenerski velikan Miroslav Ćiro Blažević s kojim je Ištvanić bio u odličnim odnosima.

- Darovao mi je kasnije taj kafić, sigurno jedna lijepa stvar i gesta. I dokaz koliko me je volio. Vječna mu hvala i slava za sve što je napravio za mene i hrvatski nogomet, ma za sve... napravio je puno za pojedince, svima je bio na pomoći, svima je htio pomoći. Meni je enormno pomogao, kapa dolje i hvala mu za sve - rekao je legendarni kapetan plavih.

- Zadnji ugovor s Dinamom potpisao sam 1992., i to na četiri godine. Aneksom ugovora regulirala su se moja prava koja ostvarujem dok igram u klubu koji je tada bio registriran kao udruga građana. A onda se 1993. klub briše iz registra udruge građana i postaje dioničko društvo. Krajem 1995. otišao sam iz Dinama. Tužio sam nogometni klub da mi isplati sredstva na koja sam imao pravo po aneksu i sporazumu ugovora. Ta je udruga brisana iz registra i nastalo je dioničko društvo u koje oni mene stavljaju. No, ja nisam potpisao ugovor s dioničkim društvom nego s udrugom građana, koja se 1996. nanovo osniva pod imenom NK Croatia, pod kojim je brisana tri godine prije, kao udruga građana koja djeluje i danas pod Dinamovim imenom. Paralelno s njom bilo je i dioničko društvo - rekao nam je Slavko Ištvanić koji je potraživao od Dinama 70 tisuća eura.

Podsjetimo, Ištvanić je bio lider i kapetana Dinama, 11 sezona branio je plave boje kluba s kojim je osvojio prvenstvo i Kup Hrvatske. Odigrao je 527 utakmica i sedmi je igrač u povijesti kluba po broju nastupa. Tijekom karijere, kako je klub mijenjao ime, nastupao je kao nogometaš Dinama, HAŠK Građanskog i Croatije.