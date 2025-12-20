Naši Portali
NENADANA OZLJEDA

Što se dogodilo kapetanu Dinama? Legao je i počeo lupati glavom o tlo od očaja...

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
20.12.2025.
u 19:28

Iako je Dinamo uvjerljivo krenuo u utakmicu protiv Lokomotive i rano poveo, pobjedu je zasjenila teška scena s kraja prvog poluvremena. Kapetan Josip Mišić u suzama je i s bolnom grimasom napustio teren, a njegova reakcija zabrinula je sve na stadionu

Subotnja večer na Maksimiru krenula je kao iz snova za navijače Dinama. Momčad trenera Marija Kovačevića furiozno je ušla u gradski derbi protiv Lokomotive, a nagrada za takav pristup stigla je već u jedanaestoj minuti. Mrežu "Lokosa" zatresao je mladi Fran Topić, postigavši svoj prvijenac u plavom dresu u HNL-u i trasiravši put prema, kako se činilo, još jednoj rutinskoj pobjedi. Tribine su slavile, a na klupi je vladalo zadovoljstvo. No, idila je potrajala samo do trideset i pete minute, kada je umjesto radosti zavladao muk, a osmijeh na licu trenera Kovačevića zamijenila je duboka briga.

Sve se odigralo u trenu. Ključni čovjek Dinamovog veznog reda, kapetan Josip Mišić, u svom je prepoznatljivom stilu presjekao jedno dodavanje igrača Lokomotive. Bio je to potez kakve od njega gledamo iz tjedna u tjedan, no ovoga puta uslijedila je neočekivana reakcija. Umjesto da nastavi akciju, Mišić je naglo zastao, uhvatio se za nogu i s bolnom grimasom sjeo na travnjak. Liječnička služba odmah je dotrčala u pomoć, a nakon kraće intervencije pokraj aut-linije, kapetan je stisnuo zube i pokušao se vratiti u igru. Nažalost, bio je to uzaludan pokušaj. Samo minutu kasnije, ponovno je bio na tlu, svjestan da je za njega utakmica gotova.

Ono što je uslijedilo šokiralo je sve prisutne i najbolje pokazalo koliko je Mišiću teško pao ovaj trenutak. Svladan bolom i frustracijom, iskusni veznjak legao je na travnjak i u vidljivom očaju počeo udarati glavom o tlo. Suigrači su mu prilazili u nevjerici, a Kovačević je morao brzo reagirati. Umjesto nesretnog Mišića u igru je poslao Marka Soldu, dok je kapetansku traku na ruku stavio slovenski reprezentativac Miha Zajc. Mišić je uz pomoć liječnika, vidno utučeno, napustio teren.

Prve informacije o težini ozljede bit će poznate tek nakon detaljnih liječničkih pregleda koji su zakazani za nedjelju ili najkasnije ponedjeljak. Tada će biti jasno koliko će dugo Dinamov motor morati izbivati s terena. Jedina olakotna okolnost u cijeloj ovoj tužnoj priči jest činjenica da slijedi zimska stanka u prvenstvu. To znači da čak i u slučaju pauze od mjesec dana, što je čest slučaj kod ovakvih ozljeda, Mišić ne bi propustio prevelik broj utakmica. U klubu se, naravno, nadaju najboljem scenariju, prema kojem je izmjena bila tek preventivne prirode kako bi se spriječila teža posljedica.
Ključne riječi
HNL Josip Mišić Dinamo

