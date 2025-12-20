Naši Portali
Najnovije vijesti
PJEVALI THOMPSONA

Spektakularna koreografija Boysa! Podigli kralja Tomislava i moćnu poruku na latinskom, evo što ona znači

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
20.12.2025.
u 18:52

Navijači Dinama, popularni Bad Blue Boysi, još su jednom dokazali svoju kreativnost i organizacijske sposobnosti impresivnom koreografijom uoči gradskog derbija s Lokomotivom. Cijela sjeverna tribina maksimirskog stadiona pretvorila se u živu sliku s dubokom povijesnom porukom

Posljednje kolo prvog dijela sezone SHNL-a donijelo je gradski derbi između Dinama i Lokomotive, a navijači domaćeg kluba pobrinuli su se da uvertira u utakmicu bude zaista spektakularna. Netom prije prvog sučevog zvižduka, sjeverna tribina, tradicionalno dom najvatrenijih navijača Dinama, osvanula je u prizoru koji je malo koga ostavio ravnodušnim. U pomno koordiniranoj akciji, Bad Blue Boysi podigli su koreografiju koja je svojom simbolikom nadilazila sam sportski događaj, poslavši snažnu poruku o povijesti i nacionalnom identitetu. Ovakvi prizori postali su zaštitni znak maksimirskog sjevera, no svaka nova izvedba iznova oduševi javnost svojom porukom i vizualnom impresivnošću.

Centralni motiv koreografije bio je prikaz prvog hrvatskog kralja, Tomislava, koji ponosno drži hrvatski štit s prepoznatljivim crveno-bijelim poljima. Njegov lik dominirao je tribinom, a iznad njega isticao se masivni transparent s porukom ispisanom na latinskom jeziku: "In principio erat regnum". U prijevodu na hrvatski jezik, ova moćna rečenica glasi: "U početku bijaše kraljevstvo." Poruka je jasna aluzija na same temelje hrvatske državnosti i podsjetnik na tisućljetnu povijest koja je započela upravo uspostavom kraljevstva, čime su navijači povezali sadašnji sportski trenutak s korijenima nacionalne povijesti.

Odabir trenutka i motiva nipošto nije bio slučajan. Naime, 2025. godine obilježava se velika i važna obljetnica, čak 1100 godina od postojanja hrvatskog kraljevstva. Kralj Tomislav, središnja figura koreografije, bio je prvi hrvatski vladar koji je ponio titulu kralja, a o čemu, između ostalog, svjedoči i pismo tadašnjeg pape Ivana X. iz 925. godine, u kojem ga oslovljava kao "kralja Hrvata" (rex Chroatorum). Ovom koreografijom Bad Blue Boysi su na jedinstven način najavili nadolazeću obljetnicu, ističući važnost očuvanja sjećanja na ključne trenutke nacionalne prošlosti.

Kako bi atmosfera bila potpuna, a poruka još snažnija, s razglasa na stadionu odjeknula je pjesma Marka Perkovića Thompsona "Kralj Tomislav". Stihovi poznate pjesme dodatno su podigli atmosferu i zapalili navijače na sjevernoj tribini, stvarajući impresivnu zvučnu i vizualnu kulisu za utakmicu u kojoj je Dinamo tražio pobjedu za potvrdu naslova jesenskog prvaka. Bio je to prizor koji je na najbolji mogući način spojio sport, povijest i navijačku strast, podsjetivši sve prisutne na važnost simbola koji su oblikovali identitet naroda.
Ključne riječi
koreografija Bad Blue Boysi Lokomotiva Dinamo

ST
Starčević
19:37 20.12.2025.

ni jedan članak o hrvatu iz dijaspore, dobitniku nobelove nagrade za fiziku.... navodno mu dalija ne priznaje hrvatstvo...

CO
cortes
19:15 20.12.2025.

Nije bilo ni retka prije mjesec dana kad je Litva odbacila u parlamentu Istanbulsku konvenciju čija je potpisnica bila kao i Hrvatska na žalost.

Avatar Samodesno
Samodesno
19:03 20.12.2025.

Ni jednog članka o velikim protestima poljoprivrednika u Bruxellesu, šokiran sam.

