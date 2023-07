Ivanušec je oduševio, a sada napušta Dinamo? Stigla je povećana ponuda za njega

Dinamo je došao na mali korak od trećeg pretkola Lige prvaka i dva susreta grčkim prvakom AEK-om. Plavi su s 4:0 pobijedili Astanu uvjerljivom igrom i za tjedan dana trebaju potvrditi prolazak. Dogodi li se to, a moralo bi, plavi imaju osiguranu europsku jesen u skupini nekog od europskih natjecanja, no jasno da je i dalje primarni cilj Liga prvaka.

Nakon utakmice s Hajdukom trener Dinama Igor Bišćan bio je zadovoljan igrom svoje momčadi iako su plavi nespretno i glupo izgubili u Maksimiru s 1:2. Dodao je kako vjeruje da s takvom igrom može napraviti dobar posao protiv Astane. Upravo je sastav koji je počeo protiv Hajduka i istrčao protiv Kazahstanskog prvaka, dakle Moharrami na beku, Ristovski kao stoper, a Perić je ostao na klupi. Napomenimo da je novi lijevi bek plavih, Ukrajinac Bogdan Mihajličenko bio u zapisniku, na klupi plavih, te dobio priliku u posljednjih 20-ak minuta. Otišao je na svoju poziciju lijevog beka, Ljubičić u vezni red, a Bulat na klupi. Japanac Kaneko nije bio registriran da bi mogao konkurirati za ovaj susret i gledao ga je iz lože.

Čondrić je spašavao Astanu

U redovima Astane mjesto u početnoj postavi očekivano su dobila dva hrvatska igrača, Josip Čondrić na vratima i Marin Tomasov ofenzivni vezni.

Početak je bio dosta oprezan, iako je Dinamo imao posjed i više napadao, a gosti se zgusnuto branili te čekali kontranapade, prilika nije bilo. Prvi udarac na utakmici uputio je Ristovski s preko 25 metara, ravno u Čondrića. Vratar Astane spasio je svoja vrata u 24. minuti, krasno je prošao Petković kroz obranu, dobro pucao, no Čondrić je krasno obranio. Minutu kasnije Čondrić nije mogao ništa, ali nakon udarca iz kuta i udarca glavom Ristovskog zatresla se prečka. Opasno je tada živjela Astan jer uslijedio je i opasni volej Ivanušeca sa 16 metara, Čondrić je uspio obraniti kao i novu bombu Ristovskog. I onda konačno pogodak, nakon što je sudac spustio loptu, Bulat je odmah odigrao za Petkovića, a ovaj sa 16 metara neobranjivo pogodio za vodstvo plavih u 36. minuti.

Samo pet minuta kasnije – 2:0! Mišić je dao Ivanušecu, ovaj krenuo prema vratima i sa 16 minuta pogodio gotovo na isto mjesto koje je prije njega pogodio Petković. Na 3:0 se moralo još manje čekati, Moharrami je na drugoj vrtnici vidio Ivanušeca, ovaj pucao glavom i matirao Čondrića u 43. minuti.

Plavi su tako na odmor otišli sa zasluženim uvjerljivim vodstvom, ostavili su Astanu bez udarca, a prvi su gosti uputili u 48. minuti, neprecizno.

No, zato je još kako precizan ponovno bio Ivanušec, u 56. minuti jednu odbijenu loptu sa 16 metara pospremio je u neobranjivo u gornji lijevi Čondrićev kut za velikih 4:0 i svoj hat-trick.

Blizu pogotku bio je Ljubičić, opalio je s 25 metara, Čondrić je to izvadio ispod prečke.

Do kraja su plavi mirno vodili utakmicu i slavili s tih 4:0. Mogl je to pobjeda biti i izraženija, no malo tko bi očekivao ovakav rezultat koji plavima jamči miran uzvrat iako se ni u Kazahstanu ne smiju opustiti. Ta se utakmica igra u srijedu u 16 sati po našem vremenu. Put je dug, ali sad će plavima biti puno lakše istrpjeti te sate u zrakoplovu. Doduše, prvo u subotu moraju odraditi 'domaću zadaću' u Istri.

Naravno da je raspoloženje plavih nakon susreta bilo sjajno.

- Moglo smo pobijediti i s više naših pogodaka, no sad možemo rasterećeni ići na to gostovanje. Drago mi je da sam zabio hat-trick kao i Oršić. Želim mu samo da se što prije oporavi. Suca sam tražio da mi da loptu da si ju odnesem doma za uspomenu, trčao sam za njim. Gostovanje će biti zahtjevno zbog putovanja i leta i dobro je da smo ovako veliku razliku napravili u ovom prvom susretu - rekao je Luka Ivanušec.

Napomenimo da je Mislav Oršić s imobiliziranom nogom došao na ovu utakmicu i vidio svog nasljednika Ivanušeca. Nadamo se da ćemo ga još gledati u Dinamu jer je Feyenoord navodno još povećao svoju ponudu za njega.

Bišćan: Oprezno u Astani

- Čestitam svojim igračima, od početka smo ih pokušavali pritisnuti, ne dati im da dignu glave. Kad smo postigli pogodak još smo više živnuli i počeli stvarati još više šansi. Nakon Hajduka je bilo bitno da se vratimo na pobjednički put. Treba biti oprezan i spremati se ozbiljno za uzvrat jer vrag nikad ne spava. Drago mi je da su dečki pokazali da na nas ne može utjecati jedan loš rezultat. Zasad funkcioniramo dobro, ali morat ćemo rotirati još nekoliko igrača jer nećemo moći izdržati taj tempo. Imamo prostora za napredak. Ivanušec je zabio krasne golove, potvrđuje svoju kvalitetu iz utakmice u utakmicu. - kazao je Bišćan i dodao:

- Rezultat nas je poslužio pa sam dao šansu Mihajličenku. Trebat će mu malo da uhvati ritam, bit će nam od koristi. Kaneko je s nama, trenirao je i mislim da će uskoro biti u konkurenciji.