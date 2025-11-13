Ivan Perišić: Super ako uspijem srušiti Davora Šukera, ali bliži mi se kraj

Na konferenciji za medije uoči utakmice Hrvatske i Farskih Otoka Ivanu Perišiću (36) uručena je nagrada „Pokaži srce“, najsrčanijem igraču u reprezenaciji. Nagradu mu je svečano predao kapetan Luka Modrić, prošlogodišnji dobitnik prvog izdanja priznanja.

Sjajni hrvatski reprezentativac i drugi najbolji strijelac u povijesti nacionalne vrste uvjerljivo je pobijedio u konkurenciji s Dominikom Livakovićem, Marijom Pašalićem, Andrejem Kramarićem i Petrom Sučićem.

"Hvala vam puno, ova mi nagrada jako znači, pogotovo zato što dolazi od navijača. Znate koliko mi reprezentacija znači i uvijek ću davati sve od sebe da Hrvatska postiže što bolje rezultate. Bez srčanosti, zajedništva i borbe – nema uspjeha. Luka, ja i ostali stariji igrači pokušat ćemo taj duh prenijeti na mlađe", rekao je Perišić.

Perišić (37 golova) i Kramarić (36 golova) blizu su Šukerova rekorda (45) po broju golova.

"Vidjet ćemo što će biti, ako ga srušimo, super, ako ne opet ok. Bitna je ekipa, u službi smo ekipe. Htio bih biti što bliže golu, ali ekipa je najvažnija. Gdje god me momčad treba, veselim se igranju naprijed, ali tu sam za momčad. Osim toga, više preferiram asistencije od golova", rekao je Perišić pa naglasio:

"Uživam u svakom treningu, doživio sam jako tešku ozljedu i sad svakom treningu pristupam kao da mi je možda posljednji. Bliži se polako kraj, možda to sve utječe na to. Ozljeda me je malo promijenila, znao sam da moram raditi još više. Hvala Bogu, igram za klub, za Hrvatsku, igram Ligu prvaka. Hvala svima koji su bili uz mene, koji su mi pomogli da se oporavim od ozljede, stvarno nije bilo lako."