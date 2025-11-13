Dalić i Hrvatska mogu odahnuti! Mateo Kovačić neće propustiti SP, evo kad bi se trebao vratiti

Napokon dobre vijesti za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Mateo Kovačić (31) prošlog je petka u Londonu podvrgnut operativnom zahvatu kojim je, nadamo se, stavljena točka na višemjesečnu agoniju s ozljedom pete. Jedan od ključnih igrača vatrenih i momčadi Pepa Guardiole osjeća se odlično, a ono što najviše ohrabruje jest činjenica da napokon ne osjeća bolove koji su mu obilježili tekuću sezonu i prijetili ugroziti nastup na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine. Zahvat je obavio isti liječnik koji ga je operirao i u lipnju, a brzi povratak u Manchester i početak rehabilitacije potvrđuju da je prvi i najvažniji korak prema potpunom oporavku uspješno napravljen, pišu Sportske novosti.

Problemi za Kovačića započeli su još krajem prošle sezone, a kulminirali su prvom operacijom početkom lipnja, kada mu je artroskopski uklonjena takozvana Haglundova peta, koštana izraslina koja mu je stvarala veliku bol i ograničavala pokretljivost. Činilo se da je problem riješen, no nakon kratkog povratka na teren i svega nekoliko nastupa, bol se vratila. Detaljne pretrage otkrile su novi problem – u predjelu petne kosti stvorili su se bolni kalcifikati koji bi se aktivirali pri svakom jačem naporu. Nakon što konzervativne metode, uključujući i terapiju "udarnim valovima", nisu dale rezultate, medicinska služba Cityja u dogovoru s londonskim specijalistom odlučila je da je novi kirurški zahvat jedino rješenje.

Odmah dan nakon operacije, Kovačić se vratio u Manchester gdje je započeo s laganim programom oporavka. Prvih mjesec dana morat će nositi specijalnu imobilizacijsku "čizmu" kako bi zaštitio operirano područje, no smije ju povremeno skidati radi previjanja i higijene. Njegova dnevna rutina sada uključuje i redovito stavljanje leda na operirano mjesto svaka dva sata kako bi se smanjila oteklina. Već ovog četvrtka, 20. studenoga, Kovačića u pratnji klupskih liječnika očekuje povratak u London na kontrolni pregled i skidanje šavova, što će biti idući važan korak u rehabilitaciji.

Ako sve bude teklo prema planu i bez nepredviđenih komplikacija, cjelokupni proces rehabilitacije trebao bi trajati oko četiri mjeseca. To znači da bi se Mateo Kovačić punom pogonu i treninzima s momčadi Pepa Guardiole trebao priključiti početkom ožujka 2026. godine. Posljednji mjesec oporavka bit će ključan, jer će uključivati postupno pojačavanje napora kako bi se vratio u punu natjecateljsku formu. Takav vremenski okvir idealno se poklapa s ključnim dijelom sezone, ali i s planovima Hrvatskog nogometnog saveza, koji za kraj ožujka planira reprezentativno okupljanje i prijateljske utakmice u SAD-u, što bi mogla biti savršena prilika za Kovačićev povratak u dres Vatrenih.

Vijest o uspješnoj operaciji i pozitivnim prognozama donijela je veliko olakšanje izborniku Zlatku Daliću, koji je nedavno izrazio zabrinutost. "Nadam se da Kovačić neće propustiti Svjetsko prvenstvo. Ima slične probleme kao prije četiri ili pet mjeseci. Vjerujemo da će biti na SP-u. Volio bih da se vrati u ožujku. Sigurno mu je teško, ozljeda i operacija ostavljaju psihički trag na njemu", izjavio je Dalić.