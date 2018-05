Ivan Dodig osvaja turnire, skoro da i nije važno s kim

Dvojica hrvatskih tenisača iskazala su ambiciju da budu broj jedan u konkurenciji parova: Ivan Dodig i Mate Pavić. Mlađi Pavić (24) već je na trećem mjestu, što je vrlo blizu, pa njemu i njegovu partneru Austrijancu Oliveru Marachu treba još jedan dobar rezultat (najbolje: osvojeni trofej), pa da Mate izbije na prvo mjesto (ima 50 bodova više od Maracha).

No Mati je napuklo rebro (toliko ga je jako u igri pogodila jedna loptica) pa on i Marach moraju pauzirati, ovaj tjedan ne igraju u Madridu...

Iskusniji Dodig (33) bio je već četvrti (u lipnju 2015.), no nakon toga imao je malo problema s traženjem partnera. Nakon prekida s Marcelom Melom pokušao je s Marcelom Granollersom, ali pokazalo se da su Španjolcu još uvijek važniji nastupi u pojedinačnoj konkurenciji.

Krvavi rad se isplatio

Eksperiment s Fernandom Verdascom nije uspio (“Razilazili smo se u razmišljanju”, kaže Dodig) pa Ivan sad igra u paru s Amerikancem indijskog podrijetla Rajeevom Ramom. Ide im sve bolje što su u nedjelju potvrdili osvajanjem turnira u Münchenu, prvog zajedničkog trofeja. U finalu su svladali (sa 6:3, 7:5) našeg Nikolu Mektića i Austrijanca Peyu.

– Presudilo je nekoliko prijelomnih poena u kojima smo se mi bolje snašli – skromno je komentirao Dodig, dok je Ram otkrio da on i Ivan rade “krvavo”.

– Doista smo trenirali žestoko. Imali smo nekoliko nesretnih poraza u posljednje vrijeme, ali to nas nije obeshrabrilo. Dodatno smo se mobilizirali i sad vidimo da se to isplatilo – kazao je 34-godišnji Ram kojemu je to 15. naslov.

Dodigu je ovo bio jubilarni 10. trofej u konkurenciji parova (ima i jedan pojedinačni, Zagreb 2011.), a činjenica da ih je osvajao s čak četvoricom partnera govori o njegovoj kvaliteti. Ispada da i nije toliko važno tko je Ivanov suigrač...

Dodig je šest turnira osvojio s Melom (među ostalima i Roland Garros), dva s Granollersom te po jedan s Matom Pavićem i Ramom (s Bopannom je igrao finale Toronta). Uspjeh u bavarskoj metropoli svakako je učvrstio suradnju s Ramom, o kojemu Ivan govori biranim riječima:

Lovi šesti masters u nizu

– On je kao osoba jako dobar, lako se možemo dogovoriti o puno stvari. Imamo sličan pogled na igru parova. Trebat će nam neko vrijeme da se još bolje uigramo, ali vidi se da je on dobar server i solidan igrač na mreži. Zapravo smo prilično različiti: on u teniskom smislu ima mekšu ruku, dok sam ja agilniji i pokretljiviji. Slična smo kombinacija kao Melo i ja, nadam se da ćemo biti sve bolji – kaže Dodig kojega je naslov u Münchenu (250 bodova i dioba 27.170 eura) vratio u Top 10 tenisača u konkurenciji parova.

Dodig i Ram na terenu izgledaju sve bolje i sve uigranije. Na bržim podlogama, travi i betonu, mogli bi biti još opasniji jer im je zemlja objektivno najslabija podloga. Posebno Ramu koji je ponikao na američkom betonu (rođen je u Denveru, u državi Kolorado, igrao je na sveučilištu u Illinoisu, živi u Carmelu u Indiani) i njeguje klasičnu servis-volej igru koja bi posebno trebala doći do izražaja na travi.

Ako sve bude išlo prema planovima, Dodig bi i ove godine (ovaj put s Ramom) trebao biti sudionik završnog Mastersa u Londonu. Šesti put u nizu!