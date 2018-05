Andrej Rubljev vraća se u Umag braniti naslov

Prije skoro godinu dana bio je potpuna senzacija, a ove godine 20-godišnji Andrej Rubljev u Umag dolazi kao branitelj naslova Plava laguna Croatia Opena Umag. Mladi Rus potvrdio je svoj nastup na 29. izdanju umaškog turnira.

„Osvojiti prvi turnir je poseban osjećaj i to se pamti zauvijek, a pogotovo na način na koji se to meni dogodilo. Zato sam presretan što se i ove godine vraćam u Umag i pokušat ću ponoviti isti uspjeh. Znam da to neće biti nimalo lagano, jer uvijek kažu da je teže braniti nego osvojiti, ali ono što sam siguran je da ću za razliku od prošle godine sad ja biti jedan od favorita i koliko god je to na neki način opterećenje, s druge strane se i veselim toj novoj ulozi“, naveo je Andrej Rubljev.

Rubljev je prošle godine ušao u glavni ždrijeb turnira kao lucky loser nakon što je zbog ozljede vrata u posljednji čas svoj nastup otkazao naš Borna Ćorić. Dobivenu priliku Rubljev je maksimalno iskoristio i od „sretnog gubitnika“ otišao do kraja pobijedivši na tom putu i branitelja naslova Fabija Fogninija, kao i u finalu njegovog sunarodnjaka Paola Lorenzija. Trenutačno se nalazi na 31. mjestu ATP ljestvice, a osim turnira u Umagu, ima i naslov u paru s Dimitrijem Tursunovom s kojim je 2015. godine osvojio Kremlin kup u Moskvi. Inače, prošla godina bila mu je i najuspješnija u karijeri, jer je osim prve pojedinačne ATP titule ostvario i najbolji rezultat na Grand Slam turnirima došavši do četvrtfinala US Opena.

Pehar kao najmlađem pobjedniku umaškog turnira prošle godine mu je predao Goran Ivanišević, koji i ove godine puno očekuje od Rusa na terenima Stella Maris.

„Rubljev je prošle godine bio pravo osvježenje turnira. Nitko nije očekivao da bi mogao otići do kraja, a koliko je iznenadio sebe, toliko je iznenadio i sve nas ostale. I to je još jedna ljepota umaškog turnira koji svake godine ponudi neku iznimnu priču. Taj ambijent i atmosfera je posebna za svakog igrača, pa tako ponekad izvuče iz tebe i ono što možda nisi bio siguran da imaš. Ali, ono što je sigurno je da nas i ove godine čeka još jedan sjajan turnir. Najbolja potvrda što ovaj turnir znači u svijetu tenisa je ta što se branitelji naslova svaki put ponovo vraćaju u Umag“, izjavio je Goran Ivanišević.

Plava laguna Croatia Open Umag ove se godine održava od 13. do 22. srpnja.