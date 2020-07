Đokovićev djed: Novak ima hrvatske krvi, a ja Srbin nikad nisam bio! Ili Jugoslaven ili Hrvat

Novak Đoković, najbolji svjetski tenisač, često spominje svoju obitelj kao važan oslonac u svojoj karijeri. Otac Srđan imao je veliku ulogu u njegovoj sportskoj karijeri, a sam Novak često spominje Srđanovog oca Vladimira koji je preminuo.

Ipak, Novakov djed po majčinoj strani, nepoznat je javnosti.

Zato se novinarska ekipa Nove.rs zaputila u Čukaricu, beogradsku općinu, kako bi popričala s ocem Dijane Đoković, Zdenkom Žagarom (82).

- Izvolite, uđite i raskomotite se. Ovdje nema nikoga osim mene, knjiga i fotografija na zidu. Djeca su otišla na svoju stranu. Od prve supruge, Dijanine i Sandine majke sam razveden, a druga supruga živjela je sa mnom, ali je preminula 2017. godine, i od tada sam sam. Svako društvo mi dobro dođe - rekao je Zdenko na početku.

Noletov djed pohvalio se da je bio na Adria Touru koji je organizirao upravo njegov unuk Novak i naglasio da mu je teško zbog raznih uvreda i osuda na račun njegovog prvog unuka.

- Turnir je bio na otvorenom. Pa nije Novak donio koronu! Baš sam bijesan. Eto, on je dobio, a ja sam bio tamo i nisam dobio koronu. Nije mi bilo drago kada sam saznao da se zarazio. Naravno da sam bio uplašen. Ali, ja sam vjerovao da je on dovoljno fizički i psihički jak za takve napade. Ja ne znam zbog čega ga stalno osuđuju. Po meni je to prljavo razmišljanje, nažalost. Jedini povod i razlog da se baci loša slika na njega je to što je Srbin. Da, da. Zato što je on Srbin iz tamo neke nedođije, jer ne znaju gdje je ta Srbija i Beograd. Bolji je i čuveniji od svih njih što vrijeđaju, eto. Sve se objašnjava u tri riječi. Sve to smeta Nadalu, Federeru i još dvadesetorici koji su ispod njega. A da ne govorim o onima ostalima. Ja neću komentirati te bljuvotine. Teško je sve to i treba ih ignorirati - rekao je Zdenko koji dodaje da Đoković ima puno pravo predstavljati se kao Srbin, iako po majčinoj strani ima hrvatske krvi.

- Ja sam po nacionalnosti Hrvat i rođen sam u Vinkovcima. Moja bivša supruga, Novakova baka, također je rođena u istom mjestu. Tamo smo se našli i upoznali. Bili smo oficiri koji su došli na službu. Ja sam došao u Beograd, ona je još pohađala školu, pa smo se poslije vjenčali kada mi se pridružila. Tako se rodila Dijana, Novakova majka, pa Sanda. Uvijek sam govorio da sam Jugoslaven ili Hrvat, Srbin nikad nisam bio. Dijana je rođena u Beogradu i tu je odrasla. O Noletu tek da ne pričam. Njemu je i otac Srđan Srbin. Zapravo, pitanje je koliko ima i crnogorske krvi, ima tu malo mješavine. Normalno je da će biti više priklonjen Srbima i ja nemam ništa protiv toga. Ne bi ništa bolje prošao u životu ni da se predstavlja kao Hrvat. Ni to nitko ne bi prihvatio. Isto bi ga svojatali. Prije nekoliko mjeseci zvala me je jedna rođakinja koja živi u Vinkovcima te me pitala gdje je Dijana rođena. Znači, u Hrvatskoj se priča o tome - dodaje Žagar koji je onda ipak tužan poručio:

- Žao mi je. Žao mi je što je sve tako ispalo i što se sve to dogodilo u našim obiteljskim odnosima. Nisam previše sudjelovao u Novakovom odrastanju. Prije nego što je rođen, ja sam četiri godine bio u Prištini. Bivša supruga i djeca su živjeli u Beogradu, a ja tamo. Dolazio sam vikendom. Poslije sam se razveo od bivše žene, pa sam se morao distancirati od obitelji. Kontaktirao sam ja njih, ali to nije bilo to. Dijana je mene krivila za razvod i ne može mi to oprostiti. Ja smatram da je za razvod uvijek potrebno dvoje. Koliko je muškarac kriv, toliko je i žena kriva. Međutim, moja kćerka to nije mogla razumjeti i totalno se udaljila od mene - otkriva Zdenko koji ipak dodaje kako se danas stanje popravilo te da se s Novakom vidi svaki put kada dođe u Beograd, a kada je na turnirima čuju se porukama.

- Premršav je za moj ukus. Viši je od mene za nekih 10 cm, a njegov dres ili nešto od njegove garderobe ne mogu obući. Malo mi je. Dijana mi uvijek donese nešto od reklamnih njegovih majica i meni sve bude malo. Ja imam 81 kilogram, a on ako ima 70-75 najviše... Ne sviđaju se meni te dijete - uz smijeh je zaključio djed najboljeg svjetskog tenisača.

