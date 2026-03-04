Naši Portali
I DALJE JE TAMO

Hrvatska zvijezda zbog rata 'zatočena' u Dubaiju! Sprema se evakuacija?

Autor
Karlo Ledinski
04.03.2026.
u 12:25

Ždrijeb za teniski Masters u Indian Wellsu je zaključen, a imena Danila Medvedeva, Andreja Rubljova, Harrija Heliövaara, Henryja Pattena, Marcela Arévala i Mate Pavića i dalje se nalaze na popisu ovog turnira unatoč tome što su svi oni trenutačno zapeli u Dubaiju.

Ta šestorka je prošlog tjedna nastupila na turniru u Dubaiju, pri čemu je Medvedev osvojio naslov, no slavlje se brzo pretvorilo u nervozno iščekivanje jer je u subotu zatvoren zračni prostor na Bliskom istoku nakon zajedničke vojne akcije Izraela i Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana.

Medvedev i Rubljov trebali su u utorak nastupiti na Eisenhower Cupu, mješovitom parskom Tie Break Tens događaju, no organizatori su potvrdili da neće sudjelovati. Medvedev i Rubljov slobodni su u prvom kolu, a mečevi drugog kola u muškoj konkurenciji na rasporedu su u petak i subotu, što onima koji su još na Bliskom istoku daje nekoliko dana da stignu u Kaliforniju.

Trenutačno se radi na varijanti da otputuju automobilom do Omana, odakle bi privatnim letom otišli u Tursku ili Armeniju prije nastavka puta prema SAD-u.

Igrači parova Harri Heliövaara, Henry Patten, Marcelo Arévalo i naš Mate Pavić također su još u Dubaiju, ali oni imaju nešto više vremena jer mečevi prvog kola muških parova počinju tek u nedjelju.

Iz Dubaija se javio Pavićev partner u parovima Marcelo Arévalo. Potvrdio je da su on i njegov trener dobro i u sigurnom okruženju, iako je istaknuo da je najveća poteškoća neizvjesnost oko toga kada će se moći ponovno susresti sa svojom obitelji. "Najvažnije je da se vratimo kući. Dobro smo, snažni i strpljivi“, izjavio je.

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata uvele su mjere kako bi zajamčile sigurnost posjetitelja i sportaša dok se zračne operacije ne uspostave.

Marcelo Arévalo ostaje smiren, usredotočen i pozitivan, u nadi da će se uskoro pronaći rješenje koje će mu omogućiti nastavak natjecateljskog kalendara, poručili su iz teniskog saveza u Salvadoru.

Inače, Aravelo i Pavić brane naslov u Indian Wellsu, pa potencijalno mogu ostati bez puno bodova ukoliko na vrijeme ne stignu iz Dubaija u SAD.
Dubai Indian Wells Iran rat Bliski istok Mate Pavić

