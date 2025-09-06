Iščupali smo se! Hrvatska je pokazala da veliki pobjeđuju i kad ne igraju dobro

Analiza učinka većine naših reprezentativaca na utakmici s Farskim Otocima odvela bi nas u nepotrebna i nimalo ugodna bespuća, pa je ovom zgodom možda najuputnije posegnuti za stereotipima kako "svatko ima pravo na loš dan" i kako "velike momčadi pobjeđuju i kad ne igraju dobro". Taj nastup vatrenih na sjeveru Europe bio je jedan od najbljeđih u Dalićevoj eri; beskrvan, nimalo nadahnut, pomalo podcjenjivački, gotovo na rubu podbačaja, budući da su Farski Otoci imali nekoliko obećavajućih situacija za pogodak. Srećom, iščupali smo golemih 1:0 i dan nakon utakmice tog se hoda po rubu više nitko neće sjećati. Niti će istih prvih 11 Hrvatske iz Torshavna više ikada istrčati zajedno u nekoj od kvalifikacijskih utakmica.

- Jako bitna tri boda. Očekivali smo točno ovakvu utakmicu, momčadi se muče ovdje. Bilo je očekivano, naigrao sam se ovakvih utakmica i puno ih izgubio. Najbitnije je da smo uzeli tri boda, znali smo da će biti borba do kraja. Umjetna trava? Totalno drugačije trčiš, nema proklizavanja, nije idealno. Zadnju utakmicu na umjetnoj travi odigrao sam kao dijete – kazao je strijelac Andrej Kramarić i dodao:

- Uvijek je lijepo zabiti gol. Dao sam 35. gol za Hrvatsku, nije mi bitno koliko je blizu Šukeru. Sretan sam da sam doživio najljepše dane u povijesti hrvatskog nogometa. Očekujem sličnu utakmicu protiv Crne Gore, mi ćemo kući sigurno još agresivnije napadati. Bit će teško. Ja kažem: "Da se skupi mojih 11 prijatelja s ulice, teško ih je probiti". Treba biti fokusiran, znamo kakva je povijesti, idemo pobijediti da možemo mirnije disati.

Izbornik Zlatko Dalić nije skrivao kako nije zadovoljan nastupom vatrenih.

- Pamte se bodovi i drugo ništa. Očekivali smo tešku utakmicu, ali ne ovoliko. Puno loših stvari i grešaka, utakmica za zaborav. Povratna trka bila je jako loša, protivnik nas je naučio jako puno. Puno toga je utjecalo; počelo od terena i vremena, i puno problema kod nas. Puno promjena i izostanaka, nadam se da nećemo ponoviti ovakvu utakmicu. Prvi put nakon dugo vremena ni voljni moment nije bio na razini. Na kraju moramo biti sretni s tri boda. Ovo su utakmice kada moram dati šansu Fruku, Smolčiću... Fruk je opravdao očekivanja, bio je aktivan, motoričan. Zadovoljan sam s njim. Crna Gora? Moramo u rujnu osvojiti šest bodova, apsolutni smo favoriti, ali moramo puno toga popraviti - naglasio je Dalić.

Prema statistici na Uefinoj stranici, Hrvatska je u Torshavnu imala posjed lopte 67 posto, u šutevima izvan okvira bilo je 9:2, u šutevima u okvir 8:3, u broju napada 46:20, u kornerima čak 17:3, Hrvatska je imala 90-postotnu točnost u dodavanjima (Farski Otoci 70 posto), 573 dodavanja u odnosu na 154 domaćinova, a ratnički nastrojeni Farski Otoci bili su samo bolje trkački raspoloženi sa 71.9 prevaljenih kilometara, u odnosu na 68 kilometara Hrvatske.

Sljedeći suparnik Hrvatske u kvalifikacijama, selekcija Crne Gore pod vodstvom Roberta Prosinečkog, u Podgorici je poražena od Češke 0:2. Strijelci za goste bili su Červ u 3., i Černy u 6. minuti sudačke nadoknade. Tako Češka još uvijek drži prvo mjesto u skupini, s dvije utakmice više od Hrvatske. Naša reprezentacija ima gol-razliku plus 12 nakon tri odigrane utakmice, dok je Češka na plus 5 u spomenutih pet utakmica. Tako bi Hrvatska mogla osvojiti prvo mjesto u skupini čak i uz eventualni poraz u Pragu 9. listopada, pod uvjetom da pobijedi u svim preostalim utakmicama. Realan scenarij je da Hrvatska već tog povijesnog 9. listopada – u stotoj Dalićevoj utakmici na klupi vatrenih – napravi odlučujući korak ka prvom mjestu i izravnom plasmanu na Svjetsko prvenstvo.