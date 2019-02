Irska posla i dominacija za prevlast na domaćoj sceni

Drski irski bantamaš James Gallagher sljedećeg se vikenda vraća u Bellatorov kavez gdje ga čeka Amerikanac Steven Graham, a u sunaslovnoj borbi gledamo okršaj dva Irca – Mylesa Pricea i Petera Queallyja.

Bellator 217 ne propustite u izravnom prijenosu u noći sa subote na nedjelju, 24. veljače, od 3 sata poslije ponoći samo na Fight Channel PPV-u.

Britki Gallagher brani boje irske zastave u rodnom gradu

Irski borac i član SBG dvorane, James Gallagher, ove se veljače vraća u Bellatorov kavez. „Strabanimal“ će rukavice ukrstiti sa Stevenom Grahamom u glavnoj borbi eventa.

James Gallagher (7-1) dobio je priliku izbrisati sjećanje i jedinu mrlju karijere koju je zadobio meču s Rickyjem Bandejasom na UFC-u 204 u kolovozu kad je nokautiran u prvoj rundi. Ovaj šokantni prevrat bio mu je pravo buđenje i grozna dobrodošlica u bantam diviziju, s obzirom na to da se Gallagher prije borio u pero diviziji. I u ovoj će se borbi ipak držati bantama, čime je evidentno da se neko vrijeme planira zadržati u ovoj težinskoj kategoriji.

Gallagher je pobijedio u sve četiri borbe u Bellatoru, a najviše se istakao po svojoj drskosti i „trash talku“ s čime je mnoge podsjetio na McGregora i njegov publicitet.

Međutim, njegov protivnik, manje razvikani Steven Graham (6-3) u kavez ulazi s pet uzastopnih pobjeda. Ovaj borac sa smeđim BJJ pojasom, svih je šest pobjeda ostvario dovršivši protivnike.

Okršaj bivših timskih kolega

Osim Gallaghera od irskih boraca na fight cardu gledamo i meč lake divizije između bivših klupskih kolega Mylesa Pricea (10-7) i Petera Queallyja (11-4-1).

Myles Price je lani podigao puno prašine kad se otkrilo da ovaj bivši sparing partner Conora McGregora i bivša SBG-ova nada trenira s Khabibom Nurmagomedovim u AKA-u uoči UFC-a 229. Price se bori s bivšim timskim kolegom Peterom Queallyjem koji je bio nadomak borbe za Fight Nights Global titulu lake divizije nakon što je u prvoj rundi tehničkim nokautom svladao ruskog favorita Davida Khachatryana u svibnju. Nakon razilaska s ruskom promocijom, došao je u Bellator u rujnu.

Ovim dvjema borbama prethodi borba srednje divizije između Irca Charlieja Warda i Jamieja Stephensona te meč pero divizije između Richa Smullena iz Irske te Adama Gustaba iz Sjeverne Irske.

Bellator 217

James Gallagher vs. Steven Graham

Myles Price vs. Peter Queally

Charlie Ward vs. Jamie Stephenson

Richie Smullen vs. Adam Gustab