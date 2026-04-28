Fifa će ublažiti pravilo suspenzije nakon dva žuta kartona za Svjetsko prvenstvo

Prema dosadašnjim pravilima na svjetskim prvenstvima igrači bi zaradili jednu utakmicu suspenzije, ako bi na ukupno pet utakmica, tri u skupini i prve dvije u nokaut faze (osmina finala, četvrtfinale), skupili dva žuta kartona.

Kako je u međuvremenu došlo do povećanja broja reprezentacija koje sudjeluju na završnom turniru, s 32 na 48, a time je uvedena i dodatna utakmica u nokaut fazi, igrači bi prema dosadašnjem pravilu akumulirali žute kartone na šest utakmica. Time se povećava mogućnost da mnogi igrači u ključnim utakmicama ne budu na raspolaganju svojim reprezentacijama.

Prema saznanjima BBC-ja, Fifa će donijeti promjenu pravila prema kojoj bi se igračima brisali žuti kartoni prikupljeni nakon tri utakmice u grupnoj fazi, a onda bi to isto bilo učinjeno i nakon tri utakmice u nokaut fazi. Smatra se da je to pravednija nego da se poveća broj žutih kartona s dva na tri koji su potrebni za suspenziju.

Tako će igrači morati zaraditi dva žuta kartona u tri utakmice, umjesto u prijašnjih pet, da bi bili suspendirani.