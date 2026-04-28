Fifa će ublažiti pravilo suspenzije nakon dva žuta kartona za Svjetsko prvenstvo

Gordan Gabrovec/Hina
28.04.2026.
u 12:43

Fifa je spremna promijeniti pravilo o suspenziji za akumulirane žute kartone na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, a o odluka bi trebala biti potvrđena na večerašnjem sastanku Izvršnog odbora koji će biti održan u kanadskom Vancouveru, objavio je BBC

Prema dosadašnjim pravilima na svjetskim prvenstvima igrači bi zaradili jednu utakmicu suspenzije, ako bi na ukupno pet utakmica, tri u skupini i prve dvije u nokaut faze (osmina finala, četvrtfinale), skupili dva žuta kartona.

Kako je u međuvremenu došlo do povećanja broja reprezentacija koje sudjeluju na završnom turniru, s 32 na 48, a time je uvedena i dodatna utakmica u nokaut fazi, igrači bi prema dosadašnjem pravilu akumulirali žute kartone na šest utakmica. Time se povećava mogućnost da mnogi igrači u ključnim utakmicama ne budu na raspolaganju svojim reprezentacijama.

Prema saznanjima BBC-ja, Fifa će donijeti promjenu pravila prema kojoj bi se igračima brisali žuti kartoni prikupljeni nakon tri utakmice u grupnoj fazi, a onda bi to isto bilo učinjeno i nakon tri utakmice u nokaut fazi. Smatra se da je to pravednija nego da se poveća broj žutih kartona s dva na tri koji su potrebni za suspenziju.

Tako će igrači morati zaraditi dva žuta kartona u tri utakmice, umjesto u prijašnjih pet, da bi bili suspendirani.
