Baturina na radaru premijerligaša: United i Villa zainteresirani za hrvatskog veznjaka?

Martin Baturina (23) sve je traženije ime na europskom nogometnom tržištu, a najnovije informacije iz Italije navode kako su interes za hrvatskog veznjaka pokazali Manchester United i Aston Villa. Prema pisanju Sky Sport Italia, njegov status dodatno je porastao nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu, gdje je zabio atraktivan pogodak u porazu Hrvatske od Engleske 4:2.

Taj pogodak samo je nastavio njegov uzlazni trend, nakon vrlo dobre sezone u dresu Coma. Baturina je bio jedan od ključnih igrača u povijesnom uspjehu kluba, koji je izborio plasman u Ligu prvaka, uz učinak od osam golova i četiri asistencije. Talijanski mediji posebno ističu preokret u njegovoj formi, koji je, prema njihovim navodima, započeo nakon pogotka u sudačkoj nadoknadi protiv Bologne u veljači.

Interes za hrvatskog reprezentativca nije novost. Manchester United ga, prema istim izvorima, već neko vrijeme prati, ali zasad bez službene ponude. Uz “Crvene vragove”, u priči se spominje i Aston Villa, za koju se tvrdi da je ranije poslala ponudu u iznosu od oko 50 milijuna eura, iako to nikada nije službeno potvrđeno.

Baturina je već ranije bio predmet zanimanja nekoliko klubova iz Premier lige. Leeds je, primjerice, u zimskom prijelaznom roku slao ponudu koja je s bonusima dosezala oko 30 milijuna eura, no Como ju je odbio. Talijanski klub tada nije želio izgubiti jednog od ključnih igrača usred sezone, uvjeren da njegova vrijednost može dodatno rasti.

Prema pisanju Goal.coma, situaciju pomno prati i Inter, dok su se ranije kao zainteresirani klubovi spominjali Torino i Fiorentina. U jednom trenutku interes je pokazivao i Arsenal, koji ga je pokušao dovesti prije njegovog dolaska u Como.

Baturinin ugovor s talijanskim klubom traje do ljeta 2030. godine, a Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na oko 30 milijuna eura.