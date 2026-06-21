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NEVJEROJATNA PRIČA

Kladioničar uplatio 100 tisuća dolara na SP-u pa postao predmet izrugivanja, pogledajte zašto

FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Saudi Arabia
CLAUDIA GRECO/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
21.06.2026.
u 19:30

Da je pogodio svoju okladu, kladioničar bi zaradio gotovo 800.000 dolara, ali od toga naravno neće biti ništa. Na društvenim mrežama se brzo proširila informacija u ovoj okladi, a komentatori su odmah počeli ismijavati kladioničara zbog suludog poteza

Na svjetskom prvenstvu bilo je raznih oklada, a među one najluđe spada anonimni korisnik platforme Poylmarket. Naime, nn je odigrao nevjerojatnu okladu na utakmici Španjolske i Saudijske Arabije i kladio se kako furija neće dobiti Arabiju. 

Uložio je čak 96 tisuća dolara na to da Španjolska neće pobijediti Saudijsku Arabiju. Malo je reći da mu se oklada obila o glavu jer su moćni Španjolci poveli već u 10. minuti golom Laminea Yamala, a onda je nevjerojatni Oyarzabal u 21. i 24. povisio na 3:0 te praktički završio priču.

Da je pogodio svoju okladu, kladioničar bi zaradio gotovo 800.000 dolara, ali od toga naravno neće biti ništa. Na društvenim mrežama se brzo proširila informacija u ovoj okladi, a komentatori su odmah počeli ismijavati kladioničara zbog suludog poteza. 
Ključne riječi
Saudijska Arabija SP 2026. Španjolska Mikel Oyarzabal

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