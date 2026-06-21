Kladioničar uplatio 100 tisuća dolara na SP-u pa postao predmet izrugivanja, pogledajte zašto

Na svjetskom prvenstvu bilo je raznih oklada, a među one najluđe spada anonimni korisnik platforme Poylmarket. Naime, nn je odigrao nevjerojatnu okladu na utakmici Španjolske i Saudijske Arabije i kladio se kako furija neće dobiti Arabiju.

Uložio je čak 96 tisuća dolara na to da Španjolska neće pobijediti Saudijsku Arabiju. Malo je reći da mu se oklada obila o glavu jer su moćni Španjolci poveli već u 10. minuti golom Laminea Yamala, a onda je nevjerojatni Oyarzabal u 21. i 24. povisio na 3:0 te praktički završio priču.

Da je pogodio svoju okladu, kladioničar bi zaradio gotovo 800.000 dolara, ali od toga naravno neće biti ništa. Na društvenim mrežama se brzo proširila informacija u ovoj okladi, a komentatori su odmah počeli ismijavati kladioničara zbog suludog poteza.